Το Neocleous Tower, η πρωτοποριακή εμπορική ανάπτυξη στο κέντρο της Λεμεσού, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύγχρονο εργασιακό χώρο στην Κύπρο. Επαναπροσδιορίζοντας το εργασιακό lifestyle, ο πύργος θέτει νέα πρότυπα για τα βιώσιμα επαγγελματικά ακίνητα, προσφέροντας ένα τεχνολογικά προηγμένο, οικολογικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον που προάγει την απόδοση, τη συνεργασία και την ευημερία.

Με ένα καθοριστικό ορόσημο ολοκληρώνεται το 2025

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, το Neocleous Tower βρίσκεται σε ένα από τα πιο καθοριστικά στάδια της πορείας του, έχοντας επιτύχει πλήρη μίσθωση όλων των γραφειακών ορόφων με μακροχρόνιες συμβάσεις. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και επίσημα το κλείσιμο της λίστας των εκλεκτών ενοικιαστών.

Ο Γιώργος Σάββα, Sales & Marketing Manager του Neocleous Tower, σημειώνει ότι πρόκειται για ένα κομβικό επίτευγμα που επιβεβαιώνει τη δυναμική μιας χρονιάς έντονης ανάπτυξης και επιτάχυνσης των κατασκευαστικών εργασιών. Το ρεκόρ πληρότητας αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς, καθώς μια επιλεγμένη ομάδα κορυφαίων εταιρειών επέλεξε το μοναδικό πιστοποιημένο εμπορικό κτίριο της Κύπρου με στόχο το LEED Gold ως τη νέα της επιχειρηματική έδρα.

Το Neocleous Tower σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένα νέο πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σχεδιάζονται και να λειτουργούν τα σύγχρονα επαγγελματικά κτίρια, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις τόσο των ενοικιαστών όσο και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά.

Χώροι που αναβαθμίζουν την εργασιακή καθημερινότητα

Στον πυρήνα της ανάπτυξης βρίσκονται 12.600 τ.μ. ευέλικτων γραφειακών χώρων, σχεδιασμένων για να αναβαθμίζουν κάθε πτυχή της καθημερινής εργασιακής εμπειρίας. Οι χώροι χαρακτηρίζονται από πανοραμική θέα στη θάλασσα, άπλετο φυσικό φως μέσω υαλοστασίων από δάπεδο έως οροφή και open-plan διαρρυθμίσεις που επιτρέπουν πλήρη προσαρμογή στην ταυτότητα και τις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Η εμπειρία ξεκινά από το κομψό lobby, όπου ενοικιαστές και επισκέπτες υποδέχονται επαγγελματίες concierge και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας. Η καθημερινή λειτουργία υποστηρίζεται από Executive Business Center και ευέλικτες αίθουσες συσκέψεων, ενώ η ευημερία των εργαζομένων αναδεικνύεται σε προτεραιότητα στον αποκλειστικό 5ο όροφο, που φιλοξενεί café, lounge bar, εστιατόριο και εντυπωσιακή υπαίθρια βεράντα.

Το έργο συμπληρώνεται από ένα υπερσύγχρονο smart fitness & wellness club στον 18ο όροφο, με διπλό ύψος οροφής, καθώς και από κοινόχρηστους χώρους κοινωνικοποίησης, πράσινες ζώνες και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Μια Κοινότητα Κορυφαίων Εταιρειών

«Η μοναδική αυτή πρόταση προσέλκυσε ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο ενοικιαστών», σημειώνει ο Γιώργος Σάββα. Με όλους τους ορόφους πλέον πλήρως μισθωμένους με μακροχρόνιες συμβάσεις, η κοινότητα του Neocleous Tower αποτελείται από περιορισμένο αριθμό εταιρειών, καθεμία εκ των οποίων έχει εξασφαλίσει περισσότερους από έναν ορόφους για τη νέα της εταιρική έδρα στην Κύπρο. «Οι ενοικιαστές αυτοί επέλεξαν το Neocleous Tower ως ένα trophy office και μια εκλεκτή εταιρική διεύθυνση που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τις φιλοδοξίες τους», προσθέτει.

Καθώς το έτος ολοκληρώνεται και η φάση μισθώσεων κλείνει, οι εργασίες εσωτερικής διαμόρφωσης επιταχύνονται, με το κτίριο να προγραμματίζεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία στις αρχές του 2026. «Οι ενοικιαστές μας βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού και διαμόρφωσης των χώρων τους, μετατρέποντας τους open-plan ορόφους σε σύγχρονες εταιρικές έδρες που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές τους ανάγκες και αποτυπώνουν την ξεχωριστή εταιρική τους ταυτότητα», αναφέρει ο κ. Σάββα.

2026, Η Χρονιά της Λειτουργίας

Μετά από μια χρονιά κατά την οποία επιτεύχθηκαν όλα τα βασικά κατασκευαστικά ορόσημα, οι επόμενοι 12 μήνες σηματοδοτούν τη μετάβαση σε έναν εξίσου κρίσιμο άξονα: τη λειτουργική αριστεία, καθώς το έργο εισέρχεται στα τελικά του στάδια. «Το 2025 ήταν μια χρονιά επιτευγμάτων, διασφαλίζοντας ότι κάθε λεπτομέρεια ανταποκρίνεται στο επίπεδο ποιότητας και καινοτομίας που είχαμε υποσχεθεί», σημειώνει. «Το 2026, όμως, είναι η χρονιά που το έργο παίρνει σάρκα και οστά, όταν οι άνθρωποι περνούν καθημερινά τις πόρτες του και βιώνουν την αξία του περιβάλλοντος που δημιουργήσαμε. Η παροχή αυτής της εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά μας».

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την εμπειρία διαδραματίζουν τα πρωτοποριακά διαπιστευτήρια βιωσιμότητας του πύργου. Το Neocleous Tower βρίσκεται σε τελικό στάδιο ώστε να αποτελέσει το πρώτο εμπορικό κτίριο στην Κύπρο που θα λάβει τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση LEED Gold, ενσωματώνοντας προηγμένα ενεργειακά συστήματα, στρατηγικές εξοικονόμησης νερού, υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης, περιβαλλοντικά υπεύθυνα υλικά, συστήματα καθαρού αέρα και αυστηρή διαχείριση κατασκευαστικών αποβλήτων. «Η επίτευξη της πιστοποίησης LEED Gold μάς ώθησε να κοιτάξουμε πέρα από την αισθητική και να επικεντρωθούμε στην ουσιαστική απόδοση του κτιρίου, χωρίς καμία υποχώρηση στην πολυτέλεια ή το στυλ», εξηγεί ο κ. Σάββα.

Κοιτώντας Μπροστά, Ξεκινά μια Νέα Εποχή

Ενώ η ανακοίνωση της πλήρους μίσθωσης αποτελεί ένα καθοριστικό ορόσημο για το κλείσιμο του 2025, ο κ. Σάββα επιβεβαιώνει ότι νέα, εξίσου φιλόδοξα έργα βρίσκονται ήδη υπό σχεδιασμό για το επόμενο έτος και πέραν αυτού. «Ένα νέο project βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο προετοιμασίας», αποκαλύπτει, «σχεδιασμένο με τις ίδιες αρχές σχεδιαστικής ακεραιότητας, βιωσιμότητας και μακροπρόθεσμης αξίας που καθόρισαν το Neocleous Tower».

Οι λεπτομέρειες παραμένουν προς το παρόν εμπιστευτικές, ωστόσο το μήνυμα είναι σαφές. «Αυτό που πετύχαμε με το Neocleous Tower είναι μόνο η αρχή», καταλήγει. «Υπάρχουν περισσότερα να ακολουθήσουν και θα υλοποιηθούν στο ίδιο επίπεδο ποιότητας, αν όχι σε ακόμη υψηλότερο».

Καθώς το Neocleous Tower ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους του ενοικιαστές το 2026, δεν αποτελεί απλώς την αποτύπωση μιας επιτυχημένης χρονιάς, αλλά την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Κύπρο, μιας εποχής που καθοδηγείται από την ποιότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη δέσμευση στη βιώσιμη, ευφυή ανάπτυξη.