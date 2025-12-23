Θα διασφαλιστεί η παρουσία των ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας τους, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε στο ΚΕΝ Λάρνακας με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, ενώ σημείωσε, επίσης πως από πέρυσι μέχρι σήμερα δόθηκαν συνολικά 800 προαγωγές.

"Οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί συμβασιούχοι οπλίτες και κληρωτοί πρέπει να είναι ψηλά, διότι όσα σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα και να παραγγείλουμε, εάν δεν έχεις προσωπικό με ηθικό υψηλό, τότε κάπου προκύπτει θέμα", τόνισε.

"Άρα, λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης των πραγμάτων πρέπει να σας πω ότι από πέρυσι μέχρι σήμερα συνολικά έχουμε δώσει 800 προαγωγές. Φέτος έχουμε δώσει 316 προαγωγές σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς", ανέφερε περαιτέρω ο κ. Πάλμας.

Σημείωσε, επίσης, ότι σήμερα υπέγραψε 230 προαγωγές για υπαξιωματικούς "και είχαμε προχωρήσει την περασμένη εβδομάδα σε 146 προαγωγές σε αξιωματικούς, δίνοντας κυρίως έμφαση στους Λοχαγούς και στους Ταγματάρχες όπου έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλοί αξιωματικοί σε εκείνες τις βαθμίδες και θέλουμε να αποσυμφορήσουμε την ιεραρχία".

Όπως είπε, "την ίδια ώρα όμως θέλω να σας ανακοινώσω πως έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο αναβάθμισης των Συμβασιούχων Οπλιτών οι οποίοι είναι βασικός πυλώνας της Εθνικής Φρουράς και το γνωρίζετε πολύ καλά και οι Αξιωματικοί και οι Υπαξιωματικοί πόσο σημαντικοί είναι οι Συμβασιούχοι Οπλίτες, γι αυτό αρχές του νέου έτους θα ανακοινώσουμε αυτή την αναβάθμιση την επαγγελματική που αφορά τους ΣΥΟΠ η οποία ομολογουμένως υπήρξε και πριν από ένα χρόνο από τη δική μας διακυβέρνηση, δηλαδή η αύξηση των επιδομάτων".

Ο Υπουργός Αμυνας ανακοίνωσε χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες διότι -όπως είπε - αυτό θα πάει και στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ότι "οι ΣΥΟΠ θα διασφαλίζετε την παρουσία σας στην Εθνική Φρουρά μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας σας και αυτό είναι δεδομένο, επίσης όσοι ΣΥΟΠ περνάτε εξωτερικές διαδικασίες εξετάσεων που θα τις καθορίζουμε εμείς με ποιο τρόπο θα γίνονται, όσες κενές θέσεις ΣΥΠ υπάρχουν θα τις λαμβάνεται και θα γίνεστε υπαξιωματικοί και την ίδια ώρα θα αυξήσουμε τα επιδόματα σας".

Τέλος, ο κ. Πάλμας είπε πως "όσοι θα κερδίζετε τη μονιμότητα μέχρι το 57ο ετος θα έχετε και συντάξιμα χρόνια. Οι υπόλοιποι οι οποίοι θα παραμένουν ΣΥΟΠ αλλά θα μένουν μέχρι το 57ο έτος αυτό είναι δεδομένο θα λαμβάνουν μια αποζημιωση στο τέλος της αφυπηρετησης τους, η οποία θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί".

Πηγή: ΚΥΠΕ