Χρονιά υψηλών προσδοκιών αλλά και σημαντικών προκλήσεων για την Κύπρο και την επιχειρηματική κοινότητα, προβάλλει το 2026, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΕΒ Γιώργο Παντελίδη.

Σε Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ αναφέρει ότι από την 1η Ιανουαρίου, η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που μας θέτει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και προσθέτει ότι «η ανταγωνιστικότητα έχει επιτέλους αναχθεί σε στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας για την ΕΕ και η Κύπρος μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα προωθώντας την ‘απο-γραφειοκρατικοποίηση’ (omnibus και simplification process)».

«Είναι με βαθιά ικανοποίηση που βλέπουμε την Κυπριακή Προεδρία να προχωρεί με στόχο ‘Μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο’ και μια από τις ύψιστες προτεραιότητες της να είναι ‘Αυτονομία μέσα από την Ανταγωνιστικότητα’», προσθέτει.

Η ταχεία ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, είναι για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζήτημα κυριολεκτικά υπαρξιακό.

Ο κ. Παντελίδης αναφέρει ότι «για να διατηρήσουμε τους ταχείς ρυθμούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και να ενισχύσουμε την εθνική ανταγωνιστικότητα, πρέπει να τελειώνουμε με χρόνιες παθογένειες στο εσωτερικό».

Προσθέτει ότι τα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ορθά αξιοποιούνται με σύνεση για τη μείωση του δημόσιου χρέους, αλλά μέρος αυτών πρέπει να διοχετευθεί σε επενδύσεις στη βάση ενός εθνικού masterplan που θα επιλύσει οριστικά τα χρόνια, κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι το ενεργειακό, το υδατικό, το στεγαστικό, ιδιαίτερα για τους νέους και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (σε τουρισμό, βιομηχανία, κατασκευές, υγεία κ.λπ).

Αναφέρει επίσης ότι καινούργιες προκλήσεις προβάλλουν που κατά το 2026 πρέπει να τύχουν χειρισμού υπό την μορφή του κατεπείγοντος, βασικότερη των οποίων είναι η διαχείριση της ραγδαίας τεχνολογικής μετάβασης.

«Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) και η αυστηρότερη Οδηγία NIS2 για την κυβερνοασφάλεια, θέτουν νέους κανόνες με τους οποίους οφείλουμε να προσαρμοστούμε ταχέως ώστε να αποκτήσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, η πρόοδος και η ευημερία των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την θετική πορεία των επιχειρήσεων.

«Οι μισθοί και τα ωφελήματα βελτιώνονται βιώσιμα, μόνο μέσα από την εύρωστη και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της κερδοφορίας», προσθέτει.

Επίσης, ο κ. Παντελίδης αναφέρει ότι «ατεκμηρίωτες και ασύνδετες με την παραγωγικότητα αυξήσεις που επιβάλλονται κατά τρόπο τεχνητό από πάνω προς τα κάτω, δημιουργούν στρεβλώσεις και μεσοπρόθεσμα πλήττουν πρώτα αλλά όχι αποκλειστικά, αυτούς που θεωρητικά επιδιώκουν να προστατεύσουν».

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, ο κ. Παντελίδης αναφέρει ότι «οφείλουμε να κινούμαστε στη βάση των επιδόσεων της πραγματικής οικονομίας μεριμνώντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας».

Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αναφέρει ότι «οφείλουμε να διατηρήσουμε την τριμερή χρηματοδότηση και να επιμερίσουμε δίκαια τα βάρη όχι μόνο μεταξύ των τριών εισφερόντων μερών αλλά και μεταξύ των γενεών, ενώ παράλληλα πρέπει να αρθεί η ανισότητα των συντάξεων ανάμεσα σε συγκρίσιμους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

