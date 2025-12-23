Σύμφωνα με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, η καταγγελία αφορά τους σχεδιασμούς για αδειοδότηση νέας λατομικής μονάδας στην κοινότητα Δρούσειας, εντός των ορίων της ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής στη χερσόνησο του Ακάμα, πριν ακόμα ολοκληρωθεί και εγκριθεί η δημιουργία της νέας Λατομικής Ζώνης.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει την πλήρη και κάθετη αντίθεσή του στους σχεδιασμούς για αδειοδότηση νέας λατομικής μονάδας στην κοινότητα Δρούσειας, εντός των ορίων της ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής στη χερσόνησο του Ακάμα πριν ακόμα ολοκληρωθεί και εγκριθεί η δημιουργία νέας Λατομικής Ζώνης.

Η εξέλιξη αυτή μας ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς η περιοχή έχει ήδη υποστεί σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των λατομικών μονάδων.

Προκαλεί αλγεινή εντύπωση αλλά και υποψίες η κατάθεση αίτησης για λειτουργία νέου λατομείου σε περιοχή εκτός της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου αλλά σε επαφή με αυτή. Πρόκειται δηλαδή για συγκαλυμμένη επέκταση της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου.

Η περιοχή έχει μεγάλη οικολογική αξία και οι φυσικοί πόροι της δεν πρέπει να θυσιάζονται για εμπορικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για το προτεινόμενο λατομείο η συνδυασμένη λειτουργία του νέου λατομείου με τα ήδη υφιστάμενα λατομεία στην Ανδρολίκου αυξάνει τη συνολική επιβάρυνση της περιοχής, με άμεσες και έμμεσες συνέπειες στα οικοσυστήματα και στην οικολογική ακεραιότητα της περιοχής Natura 2000.

Στην περιοχή του προτεινόμενου λατομείου έχουν εντοπιστεί δέκα αναγνωρισμένοι βιότοποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντοπίστηκαν 22 είδη της ενδημικής χλωρίδας και 126 είδη πουλιών μεταξύ των οποίων και ορισμένα συμπεριλαμβάνονται στα είδη του παραρτήματος ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων.

Σύμφωνα με την ΜΕΕΠ θα κοπούν 2400 δέντρα, θα αφαιρεθούν 49722 τ.μ. φυσικής βλάστησης και 24 τόνοι βιομάζας.