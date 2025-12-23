Καταζητείται ο MOHAMAD SAMER, 42 ετών από την Συρία, κάτοικος Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία και απειλής βιαιοπραγίας, που διαπράχθηκε κατά τον Δεκέμβριο, 2025, στην επαρχία Μόρφου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Περιστερώνας στο τηλέφωνο 22607607, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.