Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του 27χρονου, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα, μετά τον εντοπισμό 175 γραμμαρίων κάνναβης. Άλλα τέσσερα πρόσωπα, που στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικροποσότητες κάνναβης αφέθηκαν ελεύθερα αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης, μετά από αξιολόγηση πληροφορίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε πάρκο στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών, μέλη της ΥΚΑΝ και ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν και ανέκοψαν τον 27χρονο.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους 175 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των €1,265, συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τα μέλη της Αστυνομίας, προχώρησαν επίσης στη σύλληψη άλλων τεσσάρων προσώπων, ηλικίας 22, 17, 30 και 21 ετών, αφού στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίστηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, όπου στην οικία του 27χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 13 γραμμαρίων, ενώ στην οικία του 22χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επίσης, μικρή ποσότητα κάνναβης.

Αφού οι συλληφθέντες ανακρίθηκαν γραπτώς, οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα, ενώ ο 27χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον δικαστηρίου.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την κράτησή του για περίοδο έξι ημερών.

Πηγή: ΚΥΠΕ