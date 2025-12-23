Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε ανακοίνωση αναφέρει ότι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 03:45 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου με εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού.

Ο σεισμός αυτός σχετίζεται με τους δύο ισχυρούς σεισμούς (M5.2 και Μ5.3) που είχαν εκδηλωθεί στις 12 Νοεμβρίου 2025 και την σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε από τότε, με την γένεση >300 σεισμών στην ίδια περιοχή. Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, αλλά το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων αισθητών σεισμών.

Σημειώνεται ότι, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:06 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 3.0 με επίκεντρο την περιοχή του Αναλιόντα, 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, με εστιακό βάθος 45 χιλιομέτρων, ο οποίος έγινε αντιληπτός από κατοίκους των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας.

Διαβάστε επίσης: Σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ τα ξημερώματα στην Κύπρο