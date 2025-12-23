Σκληρές εικόνες και αδιαμφισβήτητα γεγονότα φέρνει στο φως η φετινή καμπάνια της αστυνομίας του Staffordshire ενάντια στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, υπενθυμίζοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τι μπορεί να συμβεί όταν μια «έξοδος για διασκέδαση» καταλήγει σε εγκληματική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή.

Παραμονή Χριστουγέννων. Δύο άνδρες βγήκαν για να περάσουν καλά. Ο ένας μπήκε μεθυσμένος στο αυτοκίνητό του για να γυρίσει σπίτι. Ο άλλος δεν γύρισε ποτέ. Ο 62χρονος Χαράλαμπος Νικολάου σκοτώθηκε ακαριαία και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, εξαιτίας της απόφασης ενός τρίτου να οδηγήσει υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο δράστης, ο 29χρονος Μαρκ Πλίμερ από το Blythe Bridge, γνωστός και ως Μαρκ Μέλορ, εκτίει σήμερα ποινή κάθειρξης 18 ετών. Το βράδυ εκείνο, το 2023, είχε περάσει από διάφορες παμπ σε Tean και Stoke-on-Trent, πίνοντας σφηνάκια, γελώντας και αστειευόμενος με το προσωπικό. Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα μπήκε στο αυτοκίνητό του. Οδήγησε με ταχύτητα υπερδιπλάσια του ορίου, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με άλλο όχημα στην Uttoxeter Road, στο Draycott-in-the-Moors.

Ο Χαράλαμπος Νικολάου βρισκόταν εκείνη τη στιγμή δίπλα στο αυτοκίνητο που χτυπήθηκε. Επισκεπτόταν την περιοχή από την Κύπρο μαζί με την κόρη του και μόλις είχαν τελειώσει το δείπνο τους σε κοντινό εστιατόριο. Δεν πρόλαβε να μπει στο όχημα. Πέθανε επιτόπου. Τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς δεν ήρθαν ποτέ για τον ίδιο – ούτε για την οικογένειά του. Ο Χαράλαμπος είχε μεταβεί στη Βρετανία μαζί με την 17χρονη κόρη του για να περάσουν τα Χριστούγεννα με Kύπριους συγγενείς που διαμένουν στη Βρετανία αλλά και για να ψάξουν σπίτι και πανεπιστήμιο για την 17χρονη.

Οι δύο φίλοι του, που επίσης ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν, επέζησαν με σοβαρά τραύματα. Ο Πλίμερ, αντί να βοηθήσει, τράπηκε σε φυγή. Εντοπίστηκε λίγο αργότερα να κρύβεται σε θάμνους και συνελήφθη. Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε πως δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, ότι δεν λεγόταν Μαρκ Πλίμερ και πως ήταν αθώος. Γελούσε διαρκώς, χλευάζοντας τους αστυνομικούς, χωρίς να δείχνει ίχνος μεταμέλειας, παρότι γνώριζε ότι μόλις είχε αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή.

Καθ’ οδόν προς τα κρατητήρια, συνέχισε να προκαλεί, λέγοντας πως «έχετε 24 ώρες να μου απαγγείλετε κατηγορία. Με καμένο αυτοκίνητο δεν έχετε τίποτα», γελώντας ξανά. Οι αρχές, ωστόσο, είχαν. Την ημέρα των Χριστουγέννων απαγγέλθηκαν κατηγορίες, την ώρα που η οικογένεια του Χαράλαμπου Νικολάου προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει την ανείπωτη απώλεια.

Μετά από εκτενή έρευνα, η αστυνομία συγκέντρωσε συντριπτικά στοιχεία. Ο Πλίμερ καταδικάστηκε για πρόκληση θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση και για δύο περιπτώσεις πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση. Η ποινή του επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο αστυνομικός Jon Stant, ο οποίος εργάστηκε αδιάκοπα για να αποδοθεί δικαιοσύνη στην οικογένεια του θύματος. Όπως δήλωσε, η υπόθεση αυτή αποδεικνύει με τον πιο ωμό τρόπο πόσο καταστροφική μπορεί να αποβεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Υπενθύμισε ότι υπάρχουν οδηγοί που δείχνουν μεταμέλεια και παραδέχονται πως τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχό τους, αλλά και άλλοι, όπως ο Πλίμερ, που δεν έδειξαν καμία απολύτως έγνοια για τους γύρω τους, πιστεύοντας πως θα τη γλιτώσουν.

Όποια κι αν είναι η δικαιολογία, τόνισε, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: ζωές καταστρέφονται ανεπανόρθωτα. Γι’ αυτό και η αστυνομία του Staffordshire επιμένει με αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Η αστυνομία του Staffordshire απηύθυνε έκκληση και στους πολίτες να αναλάβουν ενεργό ρόλο. Να μιλήσουν σε φίλους και γνωστούς που επιμένουν να οδηγούν μεθυσμένοι ή υπό την επήρεια ουσιών, να τους δείξουν τις συνέπειες, να τους σταματήσουν πριν να είναι αργά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μόνο αν υπάρξει συλλογική ευθύνη μπορεί να αποτραπεί ο επόμενος Μαρκ Πλίμερ – και, κυρίως, να σωθεί η ζωή του επόμενου Χαράλαμπου Νικολάου.

