Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη σήμερα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, έχασε τη ζωή της η Σύλβια Μαρία Τζιόουνς Γεωργίου, 71 ετών, κάτοικος Λεμεσού.

Η 71χρονη είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο της στη λωρίδα ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, στο ύψος της Σκαρίνου και ενώ βρισκόταν πεζή δίπλα από το όχημα της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 64 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου, που μετέφερε την 71χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 64χρονου οδηγού, δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

