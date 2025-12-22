Πιθανή διασύνδεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου, με τον βανδαλισμό του κουρείου του 30χρονου καταζητούμενου, βλέπει η Αστυνομία, που συνεχίζει τις έρευνες για τα δυο περιστατικά που καταγράφηκαν στο κέντρο της Λεμεσού.

Σε δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι, μετά την πληροφορία, τα ξημερώματα της Δευτέρας, για ζημιές σε γυάλινη προθήκη κουρείου, στην οδό Ανεξαρτησίας, η σκηνή αποκλείστηκε και παραλήφθηκαν τεκμήρια για σκοπούς εξετάσεων.

Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις, συνέχισε, προκύπτει μαρτυρία ότι πρόκειται για δυο δράστες, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους και οι οποίοι έριξαν πέτρες στο συγκεκριμένο κατάστημα.

«Φαίνεται πιθανή διασύνδεση με την υπόθεση της απόπειρας φόνου», είπε ο κ.Κυριάκου, καθώς ο 30χρονος ιδιοκτήτης του κουρείου καταζητείται για την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε το Σάββατο, εναντίον 36χρονου, σε καφετέρια της περιοχής.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσο προκύπτει βεντέτα μεταξύ των εμπλεκομένων, δεδομένου ότι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία, σημείωσε πως «διερευνώνται τα κίνητρα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα».

«Όλες οι πτυχές της υπόθεσης θα διερευνηθούν», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «λαμβάνονται καταθέσεις και αφού ολοκληρωθούν θα έχουμε περισσότερες μαρτυρίες για το τι οδήγησε σε αυτή την κατάληξη».

Όσον αφορά το θύμα της απόπειρας φόνου, που δέχθηκε επίθεση με συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ακολούθως μαχαιριά στην ωμοπλάτη, ο κ.Κυριάκου είπε πως η κατάσταση του παραμένει κρίσιμη. «Είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσηλευτηρίου και αναμένουμε από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι είναι αισιόδοξοι», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι ο 30χρονος έχει ταυτοποιηθεί ως ύποπτος και εναντίον του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, ενώ γίνονται εξετάσεις για να εξασφαλιστούν τα στοιχεία των άλλων δυο προσώπων που εμπλέκονται στην απόπειρα φόνου.

Υπογράμμισε δε ότι η Αστυνομία έχει αυξήσει την παρουσία της στην περιοχή και λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, «και θα συνεχίσουμε και μετά τα όσα έχουν προκύψει, θα γίνουν και άλλες ενέργειες σε σχέση με την αστυνόμευση της περιοχής».

Πηγή: ΚΥΠΕ