Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου βρίσκεται σε ετοιμότητα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή της Πάφου, με αποτέλεσμα την αύξηση των κλήσεων για βοήθεια.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κέττη, έχουν συσταθεί ειδικά συνεργεία για την αντιμετώπιση πλημμυρών, ενώ διεξάγεται συνεχής αξιολόγηση κινδύνων για άμεση ανταπόκριση.Οι κλήσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές της Πάφου, της Γεροσκήπου και των Κονιών, όπου παρατηρούνται προβλήματα λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία κλήση που να αφορά διάσωση ζωής ή περίσωση περιουσίας σε άμεσο κίνδυνο. Για την καλύτερη διαχείριση της κατάστασης, έγινε ανάκληση προσωπικού στον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου, ενώ στην επιχείρηση συμβάλλουν και συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου.

Ο κ. Κέττης τόνισε ότι ο ακριβής αριθμός των κλήσεων θα ανακοινωθεί αργότερα, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.