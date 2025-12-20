Ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ μίλησε σε podcast της Ελίτας Μιχαηλίδου, αναφορικά με τις αντιδράσεις που ξέσπασαν, λόγω δικών του έργων όπου θα προβάλλονταν και δημόσια σε έκθεση στην Πάφο.



«Δεν εφοβήθηκα, αλλά ενοχλήθηκα» είπε χαρακτηριστικά ο Γαβριήλ κατά τη διάρκεια του podcast, σε σχέση με τις αντιδράσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν, εξαιτίας των έργων του.



Μεταξύ άλλων, ο ίδιος στο συγκεκριμένο βίντεο αναφέρει επίσης ότι σκοπός των έργων του δεν είναι η προσβολή της χριστιανικής πίστης, αλλά να προβάλει «την υποκρισία που υπάρχει στην κοινωνία».



