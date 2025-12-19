Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, λόγω της επίθεσης που σημειώθηκε στο σπίτι του εικαστικού, Γιώργου Γαβριήλ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα η οργάνωση «Συμμαχία ενάντια στην ακροδεξιά, στο φασισμό και το ρατσισμό» ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιήσει εκδήλωση διαμαρτυρίας αναφέροντας πως «η φασιστική επίθεση με εκρηκτικά στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ, είναι αποτέλεσμα ενός κλίματος στοχοποίησης, μίσους και εκφασισμού του δημόσιου λόγου. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης από πολιτικά και μιντιακά κέντρα άνοιξε τον δρόμο στη βία».

Σημειώνει πως «η κριτική στην τέχνη είναι θεμιτή. Η τρομοκράτηση, οι απειλές και οι επιθέσεις δεν είναι. Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος του τόπου καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση και καλεί σε μαζική, ειρηνική απάντηση. Η τέχνη που δεν ενοχλεί είναι σκέτη διακόσμηση».

