Με μια πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, που έχει καταστεί θεσμός, στάλθηκαν και φέτος μηνύματα δύναμης στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου ή βρίσκονται στο εξωτερικό για θεραπεία.



Για 9η συνεχή χρονιά, ο Ιδρυτής των «Μικρών Ηρώων» Λουκάς Φουρλάς, μαζί με τους εφέδρους βατραχανθρώπους και πλήθος κόσμου, ένωσαν τις δυνάμεις τους για τα παιδιά που δίνουν τη δική τους γενναία μάχη.





Η εκδήλωση «Κολυμπάμε με τους ΟΥΚ για τους Μικρούς μας Ήρωες» πραγματοποιήθηκε με αφετηρία την Ακτή Ολυμπίων και τερματισμό την αποβάθρα του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια ήταν και φέτος η Αστυνομία Κύπρου, η Εθνική Φρουρά και η Cyjetski.

Πρόκειται για μια δράση βαθιάς συμβολικής αλλά και ουσιαστικής σημασίας, με στόχο τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, υπενθυμίζοντάς τους πως δεν είναι μόνοι στη δύσκολη αυτή διαδρομή.

Την εκκίνηση για το κολύμπι έδωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, Θεμιστός Αρναούτης, ενώ την έναρξη της «Πορείας Αγάπης» η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. Μαζί με εκατοντάδες πολίτες που συμμετείχαν στην πορεία παρευρέθηκαν Ευρωβουλευτές, Υπουργοί και άλλοι πολιτειακοί Αξιωματούχοι, οι οποίοι κατέληξαν στην αποβάθρα του παλιού λιμανιού όπου και υποδέχθηκαν τους κολυμβητές με θερμό χειροκρότημα.​

Προηγήθηκε αγώνας δρόμου πέντε χιλιομέτρων με τη συμμετοχή Σωματείων και την Μονάδα της Προεδρικής Φρουράς στην περιοχή του Μόλου, με προπομπούς έξι ποδηλάτες της Αστυνομικής Δύναμης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ελικόπτερο της Αστυνομίας Κύπρου υπερίπτατο του χώρου, πραγματοποιώντας ρίψη αυτοδυτών, Παράλληλα, οι Μαζορέτες Λεμεσού έδωσαν μια διαφορετική και χαρούμενη νότα στην εκδήλωση, ενώ στο σημείο τερματισμού βρισκόταν και η παιδική χορωδία της «Διάστασης», δημιουργώντας μια όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Ιδρυτής των «Μικρών Ηρώων», Λουκάς Φουρλάς, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και ευχαρίστησε τον κόσμο που έδωσε και φέτος δυναμικά το παρόν του. Παράλληλα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στους γονείς των παιδιών της Παιδοογκολογικής Μονάδας, οι οποίοι περπάτησαν στην Πορεία Αγάπης και τους υποσχέθηκε πως δεν θα μείνουν ποτέ μόνοι. «Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Ευχαριστώ τις μανούλες της Παιδοογκολογικής που είναι εδώ μαζί μας και τους υπόσχομαι ότι δεν θα μείνουν ποτέ μόνες», ανέφερε, δίνοντας ραντεβού για του χρόνου, το τελευταίο Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα.​











​Στο δικό της χαιρετισμό, η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε πως η στήριξη του κόσμου κάθε χρόνο είναι πραγματικά ασύλληπτη. «Μερικές φορές μια ιδέα μπορεί να γίνει ένα μικρό θαύμα, που μετατρέπεται σε κάτι μεγάλο χάρη στη συμμετοχή όλων, για τα παιδιά μας», σημείωσε.

Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, υποδεικνύοντας πως εκεί όπου τα έργα μιλούν, τα λόγια περιττεύουν. Συνεχάρη τον Λουκά Φουρλά και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αλληλεγγύης προς τα παιδιά. «Πέραν από παγκύπριο, έχει εξελιχθεί σε ένα πανελλαδικό κίνημα στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους», ανέφερε.

Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Ελίζα Βόζενμπεργκ, ευχαρίστησε τον Λουκά Φουρλά και αναφέρθηκε στον σκοπό της εκδήλωσης, που δεν είναι άλλος από τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη. Παράλληλα, σημείωσε πως ο κ. Μαροσούλης, εκπρόσωπος του Ιδρύματος των Μικρών Ηρώων στην Ελλάδα, ανέλαβε την πραγματοποίηση της αντίστοιχης εκδήλωσης εκεί.

Για ένατη χρονιά, η Αστυνομία Κύπρου συμμετέχει έμπρακτα, τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης και αέρος, καθώς και με το ανθρώπινο δυναμικό της, ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης. «Όλοι μαζί μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», τόνισε.

Είναι τιμή να συμμετέχει κανείς σε μια τέτοια προσπάθεια, ανέφερε ο τέως Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, συγχαίροντας τον Λουκά Φουρλά και όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουμε τα μικρά μας παιδιά», δήλωσε.





Στη δική της ομιλία, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων της Παιδοογκολογικής Μονάδας, Λουΐζα Στεφανίδου, εξέφρασε τη συγκίνησή της που βρίσκεται για ένατη συνεχή χρονιά στην εκδήλωση. Αναφέρθηκε στον αγώνα και στα σημαντικά βήματα που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια στην Παιδοογκολογική Μονάδα. «Είμαι περήφανη και συγκινημένη που κανένα παιδί δεν είναι μόνο του σε αυτόν τον αγώνα. Ενώνουμε δυνάμεις για να πολεμήσουμε τον παιδικό καρκίνο και να στηρίξουμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους», ανέφερε.

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την εκδήλωση, σημείωσε ο Ερωτόκριτος Ευαγγελάκης. «Παρόντες ήταν όλοι, από τους νεότερους μέχρι και τον κ. Γιώργο Γεωργιάδη, 85 ετών, απόφοιτο του πρώτου Σχολείου Υποβρύχιων Καταστροφών. Στέλνουμε το μήνυμα στα παιδιά που δίνουν τον αγώνα τους με θάρρος και δύναμη και τους ευχόμαστε να μην νιώσουν ποτέ μόνα», τόνισε.

Τέλος, ο Πρεσβευτής του Ιδρύματος Ελπίδας, Γιώργος Αγγελόπουλος ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις τον αγώνα των «Μικρών Ηρώων», υπογραμμίζοντας πως αυτή η συλλογική προσπάθεια προσφέρει τεράστια ελπίδα στα παιδιά και στις οικογένειές τους.











