Η πρώτη εικονική αερομαχία έπειτα από σχεδόν 34 μήνες ανάμεσα σε ελληνικό και τουρκικό F-16 καταγράφηκε χθες το μεσημέρι. Χθες στις 12.34 ζεύγος τουρκικών F-16 παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή μεταξύ Λήμνου και Λέσβου. Κατά τη συνήθη διαδικασία τα δύο αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν, ενώ το ένα από τα δύο ενεπλάκη σε εικονική αερομαχία με τα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που απογειώθηκαν κατά την πάγια πρακτική. Συνολικά χθες καταγράφηκαν οκτώ παραβιάσεις από τα δύο F-16 και αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 της τουρκικής αεροπορίας.

Η τελευταία εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο είχε καταγραφεί στις 2 Φεβρουαρίου 2023. Μετά τις 6 Φεβρουαρίου και τους καταστροφικούς σεισμούς, πρακτικά η δραστηριότητα της τουρκικής αεροπορίας πάνω από το Αιγαίο είχε παύσει, κάτι που αποτέλεσε ουσιαστικό βήμα στη δημιουργία συνθηκών για την περίοδο «ήρεμων νερών» η οποία ακολούθησε. Η χθεσινή εμπλοκή συμβαίνει στον απόηχο ορισμένων υπαρκτών γεγονότων, αλλά και κάποιων εικασιών που γίνονται στην Αγκυρα με βάση κάποιες υπερβολές οι οποίες δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Κατ’ αρχάς, η χθεσινή εικονική αερομαχία καταγράφεται μόλις ένα 24ωρο από την παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων» από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λοριάν της Γαλλίας. Το πλοίο αυτό θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο πλέει στο Αιγαίο και διαθέτει σημαντικές αντιαεροπορικές και άλλες δυνατότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν στο να γείρει η ποιοτική πλάστιγγα προς τη μεριά της Ελλάδας και στον ναυτικό τομέα. Είναι, εν ολίγοις, μια δήλωση ετοιμότητας από την πλευρά της τουρκικής αεροπορίας.

Το δεύτερο στοιχείο της τουρκικής επίδειξης ετοιμότητας να επανέλθει στην πρακτική των καθημερινών παραβιάσεων είναι η επικείμενη τριμερής Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ, που θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα σε επίπεδο ηγετών. Η Αγκυρα αντιμετωπίζει αυτή τη συγκεκριμένη τριμερή ως ένα είδος «αντιτουρκικού» συνασπισμού και επιθυμεί να δείξει ότι μπορεί να ενεργήσει ανά πάσα στιγμή σε πολλαπλά μέτωπα. Αυτής της τριμερούς συνάντησης κορυφής είχαν προηγηθεί διάφορα σενάρια περί στρατιωτικής συνεργασίας ή επαφών σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ αξιωματικών των τριών χωρών, τις οποίες διέψευσε χθες ο υπουργός Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας.

Επιπλέον, η Αγκυρα δεν έχει κρύψει ότι έχει ενοχληθεί από το μπλόκο που έθεσε η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία (μαζί με τη Γαλλία) στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE.

Εχουν, βεβαίως, προηγηθεί και διάφορες ρητορικές υπενθυμίσεις ότι η Τουρκία δεν υποχωρεί από τις βασικές θέσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται, πάντως, ότι σε περίπου ένα μήνα (20 και 21 Ιανουαρίου) είναι προγραμματισμένο να γίνουν στην Αθήνα οι επόμενες συναντήσεις σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου και θετικής ατζέντας.

