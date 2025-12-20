Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο θα συμβεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου όταν θα έχουμε την μεγαλύτερη σε διάρκεια νύχτα και μικρότερη ημέρα του έτους για το Βόρειο Ημισφαίριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον αστροφυσικό Χρύσανθο Φάκα, την ίδια ημέρα σηματοδοτείται αστρονομικά η έναρξη του χειμώνα.

Ο κ. Φάκας σημειώνει σε ανακοίνωση ότι για το Νότιο Ημισφαίριο ισχύουν τα αντίθετα αφού την ίδια ημέρα ξεκινά το καλοκαίρι και θα έχουμε μεγαλύτερη ημέρα και μικρότερη νύχτα.

Εξηγεί ότι οι τέσσερις εποχές και η διαφορετική ηλιοφάνεια ανά ημέρα, οφείλεται στην λόξωση της Γης, με την οποία περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της.

Ο όρος χειμερινό Ηλιοστάσιο, αναφέρει ο κ. Φάκας, χρησιμοποιείται διότι εκείνη την ημέρα ο Ήλιος κάνει Στάση στον ουρανό και από την επόμενη ημέρα ξεκινά να επιστρέφει προς τα πίσω.

Συγκεκριμένα, προσθέτει, ο Ήλιος εισέρχεται στον αστερισμό του Αιγόκερω στις 22ω και 50λ το πρωί της 21ης Δεκεμβρίου 2025 και αυτή την ημερομηνία ο Ήλιος ευρίσκεται στο νοτιότερο μέρος της τροχιάς του για ολόκληρο το έτος και η νύκτα θα διαρκέσει 14ω και 22λ.

Απεναντίας, καταλήγει ο κ. Φάκας, στις 21 Ιουνίου 2025, ο ήλιος εισήλθε στον Καρκίνο στις 10ω και 25λ το πρωί και είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ