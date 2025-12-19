Τη θέση ότι το εναρκτήριο σημείο της πρότασής τους για τη μεθοδολογία των συνομιλιών αφορά την αποδοχή της πολιτικής ισότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκ περιτροπής προεδρίας, προέταξε σε νέα δημόσια τοποθέτηση του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης διεμήνυσε ότι «χωρίς να γίνει αυτό αποδεκτό, δεν θα περάσουμε ούτε στα άλλα άρθρα της μεθόδου, ούτε στην ουσία».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε στα σχόλια που υπήρξαν σε σχέση με τη δήλωση μετά την τριμερή συνάντηση, σημειώνοντας πως παρακολουθεί τις αναφορές που κάνουν λόγο είτε για «επιστροφή στην ομοσπονδία» είτε για «εγκατάλειψη της ομοσπονδίας».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η στάση της πλευράς του είναι σαφής, θέτοντας τη μεθοδολογία πριν από την ουσία του Κυπριακού. Όπως ανέφερε, έχουν καταθέσει πρόταση τεσσάρων σημείων σχετικά με τη διαδικασία και ξεκαθάρισε πως εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, δεν πρόκειται να συζητήσουν κανένα θέμα που αφορά την ουσία, συμπεριλαμβανομένου και του μοντέλου λύσης.

«Το πρώτο σημείο της πρότασής μας τεσσάρων σημείων για τη μέθοδο είναι η αποδοχή της πολιτικής ισότητας με τρόπο που να περιλαμβάνει και την εκ περιτροπής προεδρία. Χωρίς να γίνει αποδεκτό αυτό, δεν θα προχωρήσουμε ούτε στα άλλα σημεία της μεθόδου, ούτε στην ουσία», ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης.

Ο ίδιος επεσήμανε ως σημαντικό το γεγονός ότι η διαδικασία ξεκίνησε από το πρώτο σημείο της πρότασής του και ότι το πρώτο μέρος αυτού έγινε αποδεκτό χωρίς να υπάρχει παραπομπή στην ουσία. Τέλος, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι τηρούν την ίδια στάση που είχαν και προεκλογικά, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσουν να κινούνται βήμα προς βήμα με υπομονή και ψυχραιμία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

