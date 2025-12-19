Ορυμαγδός αποκαλύψεων προκύπτει μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται μαθητές του λυκείου Βεργίνας στη Λάρνακα να χαιρετούν ναζιστικά.

Οι αποκαλύψεις του προέδρου της συνομοσπονδίας συνδέσμων γονέων μέσης εκπαίδευσης στο κρατικό κανάλι προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της συνομοσπονδίας συνδέσμων γονέων μέσης εκπαίδευσης, Λοΐζο Κωνσταντίνου «στο σχολείο δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η συγκεκριμένη ομάδα λειτουργεί έτσι τα τελευταία δύο χρόνια και διευρύνεται. Ομάδα νεαρών μετέβη στην Ελλάδα και είχε επαφές με ακραίες οργανώσεις. Ο αριθμός της εν λόγω ομάδας είναι τριψήφιος. Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι έχουν διεισδύσει μέσα σε σχολείο, έχουν οργανωθεί. Επικρατεί και ένα κλίμα τρομοκρατίας και στα άλλα παιδιά».

Την ίδια ώρα το υπουργείο παιδείας καταδικάζει και παραπέμπει στην υπό εξέλιξη έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτουν ποινικά αδικήματα προς διερεύνηση από την αστυνομία ωστόσο τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να κληθεί να διερευνήσει.

