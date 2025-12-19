Με ενθουσιασμό και ενεργή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Καινοτομίας 2025–2026, που διοργάνωσε το Junior Achievement Κύπρου, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Junior Achievement Κύπρου, στην εκδήλωση συμμετείχαν 100 μαθητές και μαθήτριες 15–18 ετών από ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά σχολεία, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Οι συμμετέχοντες/ουσες δούλεψαν σε μικτές ομάδες πάνω σε μια σύγχρονη πρόκληση που παρουσιάστηκε στην έναρξη της εκδήλωσης. Η πρόκληση ήταν να αναπτύξουν ένα καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή λύση ως πολιτιστικοί επιχειρηματίες στον κλάδο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τους ζητήθηκε να εξηγήσουν το προϊόν ή την υπηρεσία που θα προσέφερε η επιχείρησή τους, την πρόκληση που θα αντιμετώπιζε και ποιες είναι οι κύριες πτυχές και παράμετροι που έπρεπε να λάβουν υπόψη προκειμένου να δημιουργήσουν μια πλήρως βιώσιμη επιχείρηση.

Με την καθοδήγηση έμπειρων μεντόρων του επιχειρηματικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Κύπρου, οι μαθητές/ ανέπτυξαν ιδέες που συνδύαζαν τη δημιουργικότητα, το κοινωνικό όραμα και την πρακτική εφαρμογή. Οι τελικές παρουσιάσεις εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή επιχειρηματιών και ειδικών, αναδεικνύοντας τη φρέσκια και ώριμη σκέψη των νέων.

Η ομάδα που ξεχώρισε αποτελούνταν από τους/τις: Eylul Oztorel (Eastern Mediterranean Doga), Derin Şemsettin (Levent School), Athanasia Mavrotheri (English School Nicosia), Alexander Gregory (American Academy Larnaka) and Christopher Avraamides (American Academy Nicosia).

Η ιδέα τους ήταν μια εφαρμογή που συνδέει τους τεχνίτες με την τοπική κοινότητα και διατηρεί σπάνιες χειροτεχνικές δεξιότητες που κινδυνεύουν να χαθούν καθώς οι παλαιότερες γενιές γερνούν. Παρέχοντας σε αυτούς τους τεχνίτες μια πλατφόρμα για να παρουσιάσουν το έργο τους, να πουλήσουν πακέτα χειροτεχνίας και να μοιραστούν τις γνώσεις τους, η εταιρεία προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντάς την παράλληλα με την κοινότητα με τρόπο που καμία άλλη πλατφόρμα δεν το κάνει.

Με τη διάκριση αυτή, η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της σε διεθνές πρόγραμμα επιχειρηματικότητας στη Βιέννη, Αυστρία με την ευγενική χορηγία της ExxonMobil Κύπρου. Οι νικήτριες ομάδες 2ης και 3ης θέσης έλαβαν επίσης σημαντικά βραβεία από την Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ως αναγνώριση της σκληρής δουλειάς και της δημιουργικότητάς τους.

Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ένα εργαστήριο με επίκεντρο την Επιχειρηματικότητα και την Εκπαίδευση στην Πολιτιστική Κληρονομιά, αποκτώντας πρακτικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης σε σχέση με την κουλτούρα στις σχολικές τάξεις.

Η ημερίδα ανέδειξε για ακόμη μια χρονιά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της συνεργασίας και της καλλιέργειας εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Μέσα από δράσεις όπως αυτή, οι νέοι της Κύπρου έρχονται πιο κοντά, ανταλλάσσουν ιδέες και χτίζουν ένα μέλλον βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και την αισιοδοξία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας της Βρετανίας και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, η οποίοι στηρίζουν σταθερά τον θεσμό και συμμετέχουν ενεργά στο περιεχόμενό του.

Η Αντιγόνη Κωμοδίκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος του JA Κύπρου, δήλωσε ότι για άλλη μια χρονιά είδαμε τους νέους και τις νέες της Κύπρου να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργούν χωρίς όρια.

«Η ενέργεια και το όραμά τους αποτελούν πηγή έμπνευσης και μας ωθούν να συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες μέσω της εκπαίδευσης και της καινοτομίας», πρόσθεσε.

Η Μαρία Μιλτιάδου, Αναπληρώτρια Εκτελεστική Διευθύντρια του ONEK, είπε ότι «κάθε ιδέα που μοιράζεστε σήμερα μπορεί να γίνει η ευκαιρία του αύριο. Ο ONEK παραμένει στο πλευρό σας, στηρίζοντας την πορεία σας προς τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα».

Ο Άντριου Γουίλσον, Επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στη Λευκωσία, δήλωσε πως «η συμμετοχή μας στην Δικοινοτική Ημέρα Καινοτομίας είναι τιμή και χαρά. Είμαστε τόσο περήφανοι που στηρίζουμε το Junior Achievement τα τελευταία τρία χρόνια. Κάθε χρόνο οι ιδέες των μαθητών/τριών μας εκπλήσσουν θετικά και επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες της νέας γενιάς της Κύπρου».

Πηγή: ΚΥΠΕ

