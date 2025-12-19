Η Cyprus Airways, ο εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου, εγκαινίασε επίσημα νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ηρακλείου Κρήτης και Λάρνακας Κύπρου, ενισχύοντας περαιτέρω την αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο μεσογειακών νησιών.

Το νέο δρομολόγιο θα εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

· Παρασκευές στις 17:30 (τοπική ώρα), με έναρξη στις 19 Δεκεμβρίου 2025

· Δευτέρες στις 10:00 (τοπική ώρα), με έναρξη στις 22 Δεκεμβρίου 2025

Σχολιάζοντας την έναρξη του δρομολογίου, ο κ. Θάνος Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cyprus Airways, δήλωσε: «Η εισαγωγή του νέου μας δρομολογίου προς το Ηράκλειο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην επέκταση του ευρωπαϊκού μας δικτύου από τη Λάρνακα προς βασικούς διεθνείς προορισμούς. Το Ηράκλειο είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και τουριστικά κέντρα της Ελλάδας, προσελκύοντας τόσο επαγγελματίες όσο και ταξιδιώτες αναψυχής. Η νέα αυτή σύνδεση υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε προσιτές και αξιόπιστες ταξιδιωτικές επιλογές, στηρίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επιβάτες μας στο αεροσκάφος και να τους προσφέρουμε μια άνετη και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία».

Η υπηρεσία Λάρνακα–Ηράκλειο προστίθεται ως ένας ακόμη προορισμός ετήσιας λειτουργίας στο δίκτυο της Cyprus Airways, ενισχύοντας τη σταθερή και μακροχρόνια δέσμευση της αεροπορικής εταιρείας προς την ελληνική αγορά. Συμπληρώνει τα υφιστάμενα ετήσια δρομολόγια προς Αθήνα, Μιλάνο, Παρίσι, Βηρυτό, Ντουμπάι και Τελ Αβίβ.

Με αφορμή την έναρξη του νέου δρομολογίου, η Cyprus Airways θα διοργανώσει ένα ειδικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι εγκαινίων προς το Ηράκλειο για εκπροσώπους της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας και των μέσων ενημέρωσης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν η Άννα Καρμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, και ο Κώστας Κούμης, Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, αναδεικνύοντας τη σημασία της νέας αυτής σύνδεσης για την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας και των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Πέραν των ετήσιων δρομολογίων της, η Cyprus Airways συνεχίζει να επεκτείνει το θερινό της πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής όπως τα ελληνικά νησιά Πρέβεζα, Σκιάθος και Ρόδος, καθώς και σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Βενετία.

Το νέο δρομολόγιο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για απευθείας ταξίδια μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, προσφέροντας στους επιβάτες μεγαλύτερη ευκολία, αυξημένη άνεση και μειωμένους χρόνους ταξιδιού, ενώ παράλληλα στηρίζει τον τουρισμό, τα επαγγελματικά ταξίδια και την πολιτιστική ανταλλαγή.

Η έναρξη του δρομολογίου συμπίπτει επίσης με τον πρόσφατο ψηφιακό μετασχηματισμό της Cyprus Airways, ο οποίος περιλαμβάνει πλήρως ανανεωμένη ιστοσελίδα και νέα, φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή για κινητά, καθιστώντας την κράτηση πτήσεων, το check-in και τη διαχείριση ταξιδιών ταχύτερα και πιο εύκολα.

Οι πτήσεις στο δρομολόγιο Λάρνακα–Ηράκλειο είναι ήδη διαθέσιμες για κράτηση μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της Cyprus Airways.

Σχετικά με την Cyprus Airways

Η Cyprus Airways, η οποία λειτουργεί από την Charlie Airlines Ltd, φέρει με υπερηφάνεια το εμβληματικό εθνικό brand και συνδέει την Κύπρο με τον κόσμο. Με έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, η αεροπορική εταιρεία διαθέτει σύγχρονο στόλο αεροσκαφών Airbus A320 και A220 και απασχολεί περισσότερους από 150 επαγγελματίες, αφοσιωμένους στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την άριστη εξυπηρέτηση.

Ως πιστοποιημένος αερομεταφορέας IOSA, η Cyprus Airways τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας, προσφέροντας στους επιβάτες μια ανώτερη ταξιδιωτική εμπειρία. Εν πτήσει, οι επισκέπτες απολαμβάνουν φρέσκα σνακ και ροφήματα, δωρεάν ψυχαγωγία μέσω AirFi και γενναιόδωρα όρια αποσκευών, σχεδιασμένα για άνεση και ευκολία.

Η αεροπορική εταιρεία επενδύει επίσης σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, όπως η χρήση πιο αποδοτικών σε καύσιμα αεροσκαφών και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λειτουργίες, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο της για μια πιο πράσινη και καλύτερα συνδεδεμένη Μεσόγειο.

Με τον συνδυασμό σύγχρονης άνεσης, αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας και στρατηγικών συνεργασιών, η Cyprus Airways συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως βασικού αεροπορικού κόμβου στην περιοχή και παραμένει η αεροπορική εταιρεία επιλογής τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες.