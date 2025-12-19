Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προώθηση των τεχνών και τη στήριξη των νέων της Κύπρου, ανακοινώνει τη θέσπιση και προκήρυξη χορηγιών για ανήλικα άτομα με αποδεδειγμένα ιδιαίτερο ταλέντο στις τέχνες, που φοιτούν σε σχολεία στο εξωτερικό.

Οι χορηγίες αποσκοπούν στην ενίσχυση νέων ταλαντούχων ατόμων, την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την ανάδειξη της σύγχρονης κυπριακής τέχνης στην Κύπρο και το εξωτερικό.

1. Αντικείμενο της Χορηγίας

Η χορηγία αφορά τη χορήγηση εφάπαξ ποσού ύψους €10.000 σε ανήλικα άτομα (έως 18 ετών) με αποδεδειγμένα εξαιρετικό ταλέντο σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης (μουσική, εικαστικά, χορός, θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία, λογοτεχνία κ.ά.), τα οποία έχουν γίνει δεκτά σε αναγνωρισμένες Σχολές Τεχνών (Μέσης Εκπαίδευσης) του εξωτερικού. Κατ’ ανώτατο όριο θα παραχωρούνται τρεις (3) χορηγίες ανά έτος.

2. Προϋποθέσεις Υποβολής Αίτησης

Οι αιτητές/ Οι αιτήτριες θα πρέπει να πληρούν όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

i. Να είναι κάτω των 18 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ii. Οι γονείς/κηδεμόνες τους να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

iii. Να φοιτούν σε σχολεία στο εξωτερικό

iv. Να έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ταλέντο και σημαντικές διακρίσεις ή αναγνωρισμένο έργο στο πεδίο της τέχνης τους.

v. Να έχουν επίσημη αποδοχή σε αναγνωρισμένη Σχολή Τεχνών του εξωτερικού (να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση, μεταφρασμένη στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά αν η πρωτότυπη βεβαίωση είναι σε άλλη γλώσσα).

3. Επιλογή Δικαιούχων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία διορίζεται ανά διετία από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, με συμμετοχή εκπροσώπου του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά ή να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη ή παρουσίαση έργου.

4. Ύψος και Διάρκεια Χορηγίας

Μέχρι τρεις (3) χορηγίες θα παραχωρούνται ανά έτος.

Η χορηγία θα ανέρχεται σε €10.000 το κάθε έτος και θα παραχωρείται μέχρι τρία ή τέσσερα έτη για κάθε άτομο (ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης), με την προϋπόθεση ότι το άτομο κάθε χρόνο θα υποβάλλει στο ΥΠΑΝ βεβαίωση από τη Σχολή που φοιτά, ότι συνεχίζει τις σπουδές του εκεί.

Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025–2026, η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει τις €30.000.

5. Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι ή/και οι κηδεμόνες τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434 Ακρόπολη, Λευκωσία μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 (σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής από το ταχυδρομείο). Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22800664 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.moec.gov.cy.



