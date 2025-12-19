Για τον Μάρτιο του 2026 μετατέθηκε η έναρξη της δίκης, που αφορά στην υπόθεση πολιτογραφήσεων, με κατηγορούμενους τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη, και άλλα πρόσωπα.

Η διαδικασία, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, αναβλήθηκε λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του Δικαστηρίου.

Νέα ημερομηνία έναρξης ορίστηκε η 9η Μαρτίου του 2026, στις 09:30.

Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου είπε ότι το σημερινό πρόγραμμα δεν επέτρεπε την ακρόαση της υπόθεσης. «Δυστυχώς, το πρόγραμμα του Δικαστηρίου δεν επιτρέπει σήμερα να ακουστεί η παρούσα υπόθεση και γι’ αυτό τον λόγο θα δοθεί νέα ημερομηνία», είπε.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, εκφράστηκε πρόθεση συνεργασίας με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Ο δικηγόρος Πέτρος Σταύρου ανέφερε ότι η υπεράσπιση βρίσκεται στη διάθεση της κατηγορούσας Αρχής για συμφωνία σε παραδεκτά γεγονότα, ώστε η διαδικασία να κυλήσει πιο ομαλά και ταχύτερα.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου επισήμανε ότι το μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης είναι «ογκωδέστατο», τονίζοντας πως θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί εκ των προτέρων ποια έγγραφα –έντυπα ή ηλεκτρονικά– προτίθεται να παρουσιάσει η κατηγορούσα Αρχή.

Ζήτησε, επίσης, περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με την κατηγορία της συνωμοσίας προς καταδολίευση, σημειώνοντας ότι η υπεράσπιση επιθυμεί να ακούσει τις θέσεις της κατηγορούσας Αρχής πριν την έναρξη της ακρόασης.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καρολίδου, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει διάθεση για συμφωνία σε παραδεκτά γεγονότα, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από όλες τις πλευρές.

Όπως πρόσθεσε, σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να ετοιμαστεί και να κατατεθεί κοινό κείμενο ενώπιον του Δικαστηρίου, με απώτερο στόχο τον περιορισμό του δικαστικού χρόνου.

Σε ό,τι αφορά στο αίτημα Στεφάνου, για προεπιλογή του μαρτυρικού υλικού, η κ. Καρολίδου ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί εκ των προτέρων να δεσμευτεί πως θα αποκλειστούν συγκεκριμένα έγγραφα, υπογραμμίζοντας ότι η ακρόαση είναι μια «ζωντανή διαδικασία».

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά δέκα πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά, αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν επηρεασμό, δωροδοκία, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και παραβίαση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για ποινικοποίηση της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, πέραν του κ. Δημητριάδη κατηγορούνται, επίσης, ο Ανδρέας Δημητριάδης, ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο Γιώργος Δημητριάδης, η Ελένη Σιμιλλίδη, ο Jing Wang, ο Josef Friedrich Santin, η Βασιλική Γεωργίου-Santin, η εταιρεία Andreas Demetriades & Co LLC και η εταιρεία Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.



Πηγή: ΚΥΠΕ