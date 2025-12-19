Σε καθαρά διαδικαστικό και νομικό πλαίσιο τοποθέτησε η Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, τη διαχείριση της υπόθεσης του Γιάννη Γιαννάκη, απαντώντας στη δημόσια συζήτηση και στις έντονες απορίες που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε, είναι απολύτως κατανοητό το ενδιαφέρον της κοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης για την υπόθεση, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Οργανισμός επιθυμούν την πλήρη ενημέρωση στο πλαίσιο της διαφάνειας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες θεσμοθετημένες διαδικασίες που οφείλει να ακολουθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να μην προκύψουν επιπρόσθετα νομικά προβλήματα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι ζητήθηκε νομική γνωμάτευση από τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού, ο οποίος καθοδηγεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Σύμφωνα με την κ. Αχιλλέως, όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ακολουθηθεί και συνεχίζουν να τηρούνται, ενώ το παρόν στάδιο αφορά την αναμονή για την ολοκλήρωση και καταγραφή των πρακτικών της υπόθεσης από το δικαστήριο.

Διευκρίνισε ότι τα πρακτικά έχουν παραληφθεί από τον δικηγόρο του Οργανισμού, ο οποίος τα χρειάζεται προκειμένου να εκδώσει τη γνωμάτευσή του. Η γνωμάτευση αυτή θα κρίνει κατά πόσο το αδίκημα για το οποίο υπάρχει καταδίκη εμπεριέχει στοιχεία ηθικής ανεπάρκειας και έλλειψης ευσυνειδησίας, ώστε να υποβάλει τις εισηγήσεις του για τα επόμενα βήματα που καλείται να λάβει ο Οργανισμός.

Απαντώντας στην κριτική ότι μια καταδίκη θα έπρεπε να συνεπάγεται αυτόματα απομάκρυνση από τον Οργανισμό, η Πρόεδρος ανέφερε πως, πράγματι, σε περίπτωση καταδίκης αφαιρείται το λευκό ποινικό μητρώο από το συγκεκριμένο πρόσωπο, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν συνιστά αυτομάτως μέτρο απομάκρυνσης από τη θέση του. Αναγνώρισε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται αυτονόητο στον πολίτη και στον φορολογούμενο, αλλά υπογράμμισε ότι, εάν ο Οργανισμός θέλει να λειτουργεί ορθά και να αποφεύγει παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον, οφείλει να ενεργεί αυστηρά σύμφωνα με τον νόμο.

Η κ. Αχιλλέως επανέλαβε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποτελείται από νομικούς και γι’ αυτό ακριβώς ζητήθηκε η καθοδήγηση του νομικού συμβούλου, ο οποίος θα υποδείξει με ακρίβεια τις ενέργειες που επιτρέπονται σε κάθε στάδιο. Στόχος, όπως είπε, είναι να μην υπάρξει καμία απόφαση που να μην είναι νομικά ορθή και που θα μπορούσε να επιφέρει συνέπειες για τον Οργανισμό στο μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των απολαβών, απαντώντας στην πιο συχνή απορία της κοινής γνώμης. Ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι το 50% των απολαβών δεν καταβάλλεται, καθώς η καταβολή τους έχει διακοπεί από την ημέρα έκδοσης της σχετικής απόφασης. Παραδέχθηκε ότι μπορεί να φαίνεται αντιφατικό το γεγονός ότι έχουν διακοπεί οι απολαβές αλλά το πρόσωπο δεν έχει τεθεί εκτός Οργανισμού, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για καθαρά νομικό ζήτημα.

Τόνισε ακόμη ότι, εάν κριθεί πως απαιτείται αλλαγή στο ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης συζήτησης και αρμοδιότητα εκείνων που θεσμοθετούν τους νόμους. Ο Οργανισμός Νεολαίας, όπως είπε, εφαρμόζει τον νόμο όπως αυτός ισχύει. Διευκρίνισε, τέλος, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ρυθμίζεται από ειδικό εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού, αλλά από γενικό νόμο που αφορά συνολικά τη δημόσια υπηρεσία.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σημείωσε ότι αναμένεται η τελική τοποθέτηση των νομικών συμβούλων για τα επόμενα βήματα, επαναλαμβάνοντας πως το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά την καταδίκη δεν συνεχίζεται η καταβολή του 50% των απολαβών. Παράλληλα, θέλησε να υπενθυμίσει ότι ο Οργανισμός Νεολαίας δεν ταυτίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς επιτελεί ευρύ και σημαντικό έργο με πολυεπίπεδη δράση προς όφελος της νεολαίας.

