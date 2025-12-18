Η παραδοχή του λειτουργικού αδιεξόδου των κτιριακών υποδομών των φυλακών αποτέλεσε το κύριο ζήτημα κατά τη συνάντηση την Πέμπτη μεταξύ αντιπροσωπείας αξιωματούχων του Κλάδου Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, Γιώργο Παντελή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συντεχνίας, η εν λόγω συνάντηση αποτέλεσε την αφετηρία για την κατάθεση ενός ολιστικού πλαισίου προτάσεων, με τον Υπουργό να δηλώνει πως «θα απαντήσει με πράξεις» στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Όπως αναφέρεται, η αντιπροσωπεία της συντεχνίας τόνισε στον Υπουργό ότι η ανέγερση νέων και σύγχρονων φυλακών αποτελεί το πρώτο και κυρίαρχο θέμα, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι η ρίζα των πλείστων προβλημάτων ασφάλειας και διαβίωσης.

Προστίθεται ότι ο ίδιος ο Υπουργός αναγνώρισε την πραγματικότητα, δηλώνοντας πως «δεν μπορεί να μετατρέψει τα κτήρια του 1890 σε σύγχρονα», ενώ, παρότι σημείωσε ότι το κτηριακό δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε άμεση τροχιά υλοποίησης, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις για τις οποίες θα ενημερώσει τον Κλάδο «εκ του αποτελέσματος», αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για υποδομές που να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ασφάλεια.

Συμπληρώνεται ότι σε επίπεδο στελέχωσης, ως άμεσο αποτέλεσμα της πίεσης και των τεκμηριωμένων θέσεων του Κλάδου της συντεχνίας, ο κ. Φυτιρής ανακοίνωσε ότι εντός των επόμενων ημερών προχωρά η προκήρυξη 90 κενών θέσεων δεσμοφυλάκων, με τη συντεχνία να θέτει παράλληλα ως κατεπείγον το ζήτημα της πλήρους αναθεώρησης του οργανογράμματος, το οποίο, όπως αναφέρεται, πρέπει να ευθυγραμμιστεί άμεσα με τα διεθνή πρότυπα της CPT και της EuroPris.

«Απαίτησή μας παραμένει η αυστηρή διασφάλιση της ελάχιστης αναλογίας ασφαλείας, η οποία ορίζει έναν δεσμοφύλακα για κάθε 15 κρατούμενους, ώστε να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός έλεγχος και η προστασία του προσωπικού», συμπληρώνει η συντεχνία.

Αναφέρεται επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εκσυγχρονισμό των μέτρων ασφαλείας και την τεχνολογική θωράκιση του Ιδρύματος, με τη συζήτηση να στην άμεση εγκατάσταση δύο νέων συστημάτων ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και η περαιτέρω ενίσχυση των σημείων εισόδου με προσωπικό.

Προστίθεται ότι παράλληλα συμφωνήθηκε η θέσπιση σαφών και αυστηρών πρωτοκόλλων ενεργειών για κάθε πτυχή της σωφρονιστικής εργασίας, καθώς και η σύσταση εξειδικευμένης «Ειδικής Ομάδας Ελέγχου και Καταστολής», η οποία θα αναλαμβάνει τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων και την άμεση διαχείριση επεισοδίων, καλύπτοντας το επιχειρησιακό κενό που υπάρχει σήμερα, ενώ για την άμεση αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού, η συντεχνία ζήτησε την προώθηση εναλλακτικών ποινών, όπως η κοινωνική εργασία και η επέκταση του ηλεκτρονικού βραχιολιού.

Κλείνοντας, η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ σημειώνει ότι έθεσε το πλαίσιο για μια βαθιά διοικητική και θεσμική μεταρρύθμιση, ζητώντας τον διορισμό Διευθυντή εκτός των στενών πλαισίων της Δημόσιας Υπηρεσίας, πλαισιωμένου από επιτελική ομάδα ειδικών, καθώς και την ίδρυση αυτόνομης Ακαδημίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων για την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ επιπλέον, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της θέσπισης εθελούσιας αφυπηρέτησης στα 25 χρόνια υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας την ψυχοφθόρα φύση του επαγγέλματος.

«Ο Κλάδος Δεσμοφυλάκων της ΙΣΟΤΗΤΑΣ θα αναμένει την υλοποίηση των εξαγγελιών, κρίνοντας την πολιτική ηγεσία αυστηρά και αποκλειστικά από το αποτέλεσμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: Σε λειτουργία το 2026 η πλατφόρμα για αντιμετώπιση μικροβιακής αντοχής

Πηγή: ΚΥΠΕ