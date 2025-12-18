«Δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία οι ιδεολογίες του μίσους», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λάρνακας Κώστας Κώστα, κληθείς να αναφερθεί σε φωτογραφίες που φέρονται να ανάρτησαν μαθητές στο Λύκειο Βεργίνας, στη Λάρνακα, όπου εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, να χαιρετούν ναζιστικά, ενώ κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας «να επιληφθεί αυτών των θεμάτων».

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, κ. Κώστα ανέφερε πως ήρθαν και ενώπιον τους οι σχετικές καταγγελίες. Όπως είπε, «δημιουργήθηκε από μαθητές και λογαριασμός σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης με το όνομα Verginazi».

«Εμείς ως γονείς είμαστε ξεκάθαροι και θεωρούμε αδιανόητα αυτά τα περιστατικά», ανέφερε, σημειώνοντας πως «οτιδήποτε παραπέμπει στο ναζιστικό παρελθόν και ιδιαίτερα σε σύμβολα που συνδέονται με τη δολοφονία εκατομμυρίων ανθρώπων, εμείς το καταδικάζουμε».

Παράλληλα είπε πως «αυτή η πράξη των συγκεκριμένων μαθητών αδικεί την μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών του σχολείου, τα οποία στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και ευρύτερη στην κοινωνία έχουν να επιδείξουν αξιοζήλευτη δράση».

Τελειόφοιτοι μαθητές, φαίνονται σε φωτογραφίες που ανάρτησαν οι ίδιοι να χαιρετούν ναζιστικά σε χώρους του σχολείου, όπου ζωγράφισαν σβάστικες. Σε μία από τις φωτογραφίες, οι μαθητές κρατούν την πινακίδα που είχε τοποθετηθεί πίσω από το σχολείο τους μετά τη δεντροφύτευση που είχε πραγματοποιήσει η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου. Στη φωτογραφία οι μαθητές εμφανίζονται να κρατούν την πινακίδα όπου η λέξη «παιδιά» είναι σβησμένη, ενώ έχει ζωγραφιστή πάνω της ναζιστικό σύμβολο.

