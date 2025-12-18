Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν περιστατικά που καταγράφηκαν στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα, όπου ομάδα τελειόφοιτων μαθητών εμφανίζεται σε λογαριασμό στο Instagram με την ονομασία «Verginazi» με χειρονομίες που παραπέμπουν σε ναζιστική ιδεολογία.

Σύμφωνα με καταγγελίες και φωτογραφικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε, μαθητές χαιρετούν ναζιστικά σε χώρους του σχολείου, ζωγραφίζουν σβάστικες σε τοίχους και σχολικό εξοπλισμό ενώ φαίνεται πως αφαίρεσαν και την ταμπέλα ακτιβιστών με την Οδό Παιδιά της Γάζας, προσθέτοντας ναζιστικά σύμβολα.









Για το θέμα τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ο οποίος υπογράμμισε τη σοβαρότητα του φαινομένου και την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισής του. Όπως ανέφερε, τέτοια σύμβολα και χαιρετισμοί συνδέονται με ιδεολογίες που «άφησαν βαθιές πληγές στον προηγούμενο αιώνα», πληγές που, όπως είπε, η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν έχει ακόμη επουλώσει. Τόνισε, μάλιστα, ότι χιλιάδες άνθρωποι –ανάμεσά τους και πρόγονοι των σημερινών μαθητών– πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στον φασισμό.

Απαντώντας σε ερώτημα για το αν έχει υπάρξει επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό διερεύνηση τόσο από το Υπουργείο Παιδείας όσο και από την Αστυνομία, καθώς έχει υποβληθεί σχετική καταγγελία. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων μαθητών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση και θεσμική διαχείριση της υπόθεσης.

Σε σχέση με το αν παρόμοια φαινόμενα έχουν εμφανιστεί ξανά στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μαζικό φαινόμενο, ωστόσο δεν είναι και το πρώτο περιστατικό. Προειδοποίησε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές, επισημαίνοντας πως «η υπεράσπιση της δημοκρατίας απαιτεί να αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα από τη ρίζα τους».

Όσον αφορά ενδεχόμενες κυρώσεις, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες διερεύνησης και ταυτοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές δεν απαλλάσσονται από ευθύνες ακόμη και αν η συμπεριφορά τους εκδηλώθηκε εκτός σχολικού χρόνου. Όπως εξήγησε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που εφαρμόζονται, ενώ καθοριστικό ρόλο θα έχει και η επικοινωνία με τους γονείς.

Τέλος, σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τέτοιες πράξεις μπορεί να οφείλονται σε μίμηση ή άγνοια, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχει καθοδήγηση ή οργάνωση πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, τονίζοντας πως το ζήτημα απαιτεί «λεπτό αλλά άμεσο χειρισμό» από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.





Ο πρόεδρος των οργανωμένων γονέων Λάρνακας, Κώστας Κώστα, επιβεβαίωσε ότι αντίστοιχες καταγγελίες έχουν τεθεί και ενώπιον των γονέων, χαρακτηρίζοντας τα περιστατικά «αδιανόητα». Τόνισε ότι ιδεολογίες μίσους και σύμβολα που συνδέονται με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να παρέμβει άμεσα.