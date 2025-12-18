Σοβαρές ευθύνες σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα αποδίδει η ΠΟΕΔ, προειδοποιώντας για περαιτέρω όξυνση της κρίσης στην Παιδεία, ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Α.Κί.ΔΑ., Χάρης Χαραλάμπους, αναφέρει ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου διαμορφώθηκε μονομερώς από την πλειοψηφία των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ στην Επιτροπή Παιδείας, χωρίς καν τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔ, μετά και τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, καθίσταται σαφές ότι οι αλλαγές που εισήχθησαν στο ζήτημα της αριθμητικής αξιολόγησης είναι «κατά πολύ χειρότερες» από την αρχική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως επισημαίνεται, αφαιρείται η μεταβατική πρόνοια που προέβλεπε τη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση μετά από πέντε χρόνια και κατόπιν συμφωνίας στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Παράλληλα, προστίθεται αυθαίρετα ο ρόλος του βοηθού διευθυντή στη διαδικασία της αριθμητικής αξιολόγησης, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση. Επιπλέον, η μεταβατική περίοδος μειώνεται από πέντε σε τρία χρόνια.

Η ΠΟΕΔ σημειώνει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από τα συγκεκριμένα κόμματα ότι θα επανεξετάσουν τα ζητήματα πριν την τελική ψήφιση, οι ανησυχίες παραμένουν. Τονίζεται, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει χρόνος για διορθωτικές κινήσεις, ακόμη και μέσω τροπολογιών στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Χάρης Χαραλάμπους προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφιστεί χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, την αποκλειστική ευθύνη για την αναστάτωση που ενδέχεται να ακολουθήσει στην Παιδεία τους επόμενους μήνες θα φέρουν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, κατηγορώντας τα ότι αγνόησαν τόσο τις εκπαιδευτικές οργανώσεις όσο και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας.

Η ΠΟΕΔ δηλώνει ότι αναμένει με αγωνία τις τελικές αποφάσεις της Βουλής, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις των εκπαιδευτικών, ώστε να αποφευχθεί μια παρατεταμένη κρίση στον χώρο της Παιδείας και να αποκατασταθεί η εργασιακή ειρήνη.