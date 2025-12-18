Σε προειδοποιητική στάση εργασίας κατήλθαν από τις 730 μέχρι τις 1130 σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στο λιμάνι Λάρνακας της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας (πρώην KITION OCEAN PORT) για ζητήματα ασφάλειας και υγείας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, Νάτια Κυρίτση, μετά την έναρξη της στάσης εργασίας, είχαν επικοινωνία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου και αύριο, στις 10 το πρωί, οι συντεχνίες θα έχουν συνάντηση για το θέμα στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της ΑΛΚ, στη Λευκωσία.

Στην κοινή ανακοίνωση, που εξέδωσαν οι συντεχνίες σημειώνεται ότι «τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας είναι ύψιστης σημασίας και δεν μπορούν να γίνονται συμβιβασμοί και υποχωρήσεις σε αυτά».

Οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρουν, «ζητούν το αυτονόητο, να έχουν καθαρό πόσιμο νερό, καθαρούς χώρους υγιεινής, ασφαλείς χώρους εργασίας χωρίς λακούβες και καλώδια που ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια στην εργασία τους και την υγεία τους».

Σημειώνουν ότι είχαν γίνει επανειλημμένα διαβήματα για το ζήτημα αυτό προς το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και την Αρχή Λιμένων Κύπρου, ωστόσο, «τίποτα δεν διορθώθηκε».

Ως εργαζόμενοι και συντεχνίες, προστίθεται, «απαιτούμε από το Υπουργείο Μεταφορών και τον ίδιο τον Υπουργό όπως διασφαλίσει οι χώροι εργασίας μας να είναι καθαροί και ασφαλείς και να μπορούννα εργάζονται και να επιστρέφουν αρτιμελείς και υγιείς στα σπίτια τους».

Ταυτόχρονα, αναφέρουν, ζητούν από το Υπουργείο Εργασίας να διασφαλίζεται πως ο Νόμος Περί Ασφάλειας και Υγείας θα τηρείται αυστηρά «ανεξάρτητα από τον χώρο εργασίας και τον εργοδότη».

Πηγή: ΚΥΠΕ

