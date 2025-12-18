Θέση για τη σημερινή στάση εργασίας των εκπαιδευτικών και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων έλαβε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».

Αναφερόμενη στην Τεχνική Εκπαίδευση, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί των τεχνικών σχολών δεν συμμετέχουν στη στάση εργασίας, σημειώνοντας ότι η ΟΛΤΕΚ έχει τηρήσει διαφορετική στάση σε σχέση με το θέμα. Όπως ανέφερε, τα μαθήματα στις τεχνικές σχολές διεξάγονται κανονικά, με τις απαραίτητες διευθετήσεις όπου υπάρχουν πρωινά μαθήματα που διδάσκονται από εκπαιδευτικούς της μέσης γενικής εκπαίδευσης που απεργούν.

«Έχουν γίνει διευθετήσεις εντός των σχολείων ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Οι απουσίες καταχωρούνται κανονικά και τα δρομολόγια λειτουργούν χωρίς προβλήματα. Δεν έχει επηρεαστεί η λειτουργία των τεχνικών σχολών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά Γυμνάσια και Λύκεια, η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα καταχωρηθούν απουσίες για τους μαθητές, τονίζοντας ότι οι βασικοί αποδέκτες των επιπτώσεων από τη στάση εργασίας είναι τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να απεργήσουν. Παράλληλα, αναγνώρισε την ταλαιπωρία που υφίστανται οι γονείς, οι οποίοι εργάζονται και δυσκολεύονται να παραλάβουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Θέλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Όπως και σε προηγούμενη στάση εργασίας της ΟΕΛΜΕΚ, δεν θα μετρήσουν οι απουσίες», σημείωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου εξέφρασε απογοήτευση για τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι αυτές εκδηλώνονται πριν καν παρουσιαστεί το τελικό κείμενο της νομοθεσίας. Όπως είπε, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή ή βελτίωση αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως όλα τα αιτήματα, κάτι που χαρακτήρισε ανησυχητικό.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Υπουργείο έχει ικανοποιήσει σειρά αιτημάτων των εκπαιδευτικών οργανώσεων και ότι τα ζητήματα που παραμένουν είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. «Ούτε οι δικές μας θέσεις ικανοποιούνται πλήρως. Οι δημοκρατικές διαδικασίες προβλέπουν συζήτηση, ακρόαση επιχειρημάτων και λήψη αποφάσεων από τη Βουλή», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του διευθυντή στην αξιολόγηση, σημειώνοντας ότι για το Υπουργείο αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης, καθώς και στη διατήρηση των ανώτερων εκπαιδευτικών και στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης.

«Διαφωνίες πάντα θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να είναι όλα πλήρως συμφωνημένα. Προχωρούμε βήμα προς βήμα, αξιολογούμε στην πορεία και υλοποιούμε αλλαγές για ένα πιο σύγχρονο δημόσιο σχολείο», κατέληξε, καλώντας όλους να αφήσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες να λειτουργήσουν χωρίς εκβιασμούς.