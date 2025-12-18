Δεν είναι πια τα φλαμίνγκο το πιο αναγνωρίσιμο «σύμβολο» της Αλυκής Λάρνακας. Τους τελευταίους μήνες, τη θέση τους στην καθημερινή εικόνα του τοπίου φαίνεται να έχει πάρει η Ρούνη, μια γουρούνα που όσοι περπατούν νωρίς το πρωί στο Μονοπάτι της Φύσης συναντούν σχεδόν σταθερά στη διαδρομή τους. Η παρουσία της έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας για κατοίκους και επισκέπτες, προσδίδοντας μια απρόσμενη, αλλά οικεία νότα στη φυσική περιοχή.

Η Ρούνη δεν είναι άγνωστη στη Λάρνακα. Από το καλοκαίρι του 2025, δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέδειξαν το μικρό γουρουνάκι της περιοχής της Φανερωμένης ως μια αγαπητή φιγούρα της γειτονιάς, που είχε κερδίσει την αγάπη του κόσμου και είχε δημιουργήσει έναν άτυπο δεσμό με την τοπική κοινωνία.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί, η εικόνα αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook από τον Γιώργο Καραγιώργη, η Ρούνη εντοπίστηκε στο Μονοπάτι της Φύσης να περπατά με μεγάλη δυσκολία, να κουτσαίνει και να δείχνει εμφανώς εξαντλημένη. Παρά το γεγονός ότι της προσφέρθηκε τροφή, δεν έδειξε καμία διάθεση να φάει, ενώ βογκούσε και έδειχνε φοβισμένη. Όπως καταγγέλλεται, τα κόκαλά της διακρίνονται έντονα, στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας της.







Η υπόθεση έχει ήδη κινητοποιήσει πολίτες, οι οποίοι ζητούν να υπάρξει άμεση ανταπόκριση ώστε το ζώο που έγινε σύμβολο μιας ήσυχης καθημερινότητας στην Αλυκή να μην αφεθεί αβοήθητο.



