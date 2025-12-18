Με βαθιά θλίψη το Hope For Children CRC Policy Center αποχαιρετά τη Ζωή Ζορπά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός αναφέρει ότι η Ζωή υπήρξε μία ιδιαίτερα πολύτιμη συνεργάτιδα, προσφέροντας με αφοσίωση και επαγγελματισμό τις υπηρεσίες της ως Κοινωνική Λειτουργός στο πρόγραμμα άμεσης ανταπόκρισης για έκτακτες κοινωνικές ανάγκες. Όπως σημειώνεται, η παρουσία της ξεχώριζε για την υπευθυνότητα, την ανθρωπιά και την ετοιμότητά της να στηρίζει παιδιά και οικογένειες στις πιο δύσκολες στιγμές τους.

Συνάδελφοι και συνεργάτες της κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, ευαισθησία και γνήσια αγάπη για το λειτούργημα της κοινωνικής εργασίας, προσθέτοντας ότι η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον Οργανισμό.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 1 και 4 ετών.

Το Hope For Children CRC Policy Center εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους της, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι θα σταθεί δίπλα στα παιδιά της, προσφέροντας κάθε δυνατή στήριξη με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την οικογένεια της Ζωής Ζορπά μπορούν να συνεισφέρουν στους ακόλουθους λογαριασμούς:

• CY89 0020 0195 0000 3570 2583 7296 – Τράπεζα Κύπρου

• LT77 3250 0716 7780 8504 – Revolut

(Δικαιούχος: Vasileios Tasioulis)