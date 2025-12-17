Με μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου, ο οποίος ανέδειξε τον αγώνα του κουρδικού λαού για ελευθερία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στη Λευκωσία το βιβλίο «Η Ανθρωπότητα θα Επικρατήσει» του πολιτικού κρατουμένου Κενάν Αγιάζ.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.

Στο μήνυμά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου χαρακτήρισε την έκδοση του βιβλίου, το οποίο γράφτηκε μέσα από τις φυλακές, ως πράξη θάρρους και αξιοπρέπειας, σημειώνοντας ότι ακόμη και ο εγκλεισμός δεν μπορεί να φιμώσει έναν αγωνιστή που εκφράζει τον αγώνα ενός ολόκληρου λαού. Τόνισε ότι το έργο φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα του αυταρχισμού και των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας πως οι δημοκρατικές ελευθερίες και ο σεβασμός των δικαιωμάτων αποτελούν αναφαίρετες και πανανθρώπινες αξίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, κατοχή μεγάλου μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας των Κούρδων για ελευθερία υπενθυμίζει και τον αγώνα του κυπριακού λαού για απαλλαγή από την κατοχή και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε ακόμη ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να περιορίζεται σε διακηρύξεις, αλλά να εκφράζεται με πράξεις, καθώς μια κοινωνία που σέβεται τον άνθρωπο είναι, όπως ανέφερε, μια κοινωνία με μέλλον.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν «Θεόφιλος», το οποίο σημείωσε τη σημασία της έκδοσης ως συμβολής στον διεθνή διάλογο για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ