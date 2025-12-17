Η πολύκροτη υπόθεση φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, με ορμητήριο τις Κεντρικές Φυλακές και εγκέφαλο γνωστό βαρυποινίτη, μαζί με τη σύντροφό του, γνωστή κοσμική των σαλονιών της Λευκωσίας, συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Στο εδώλιο βρέθηκαν ο 48χρονος κατάδικος, η 37χρονη- σοσιαλιτέ σύντροφός του, οι γονείς και ο αδελφός της, ένας 40χρονος που φέρεται να λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» και στενός συνεργάτης του κυκλώματος, καθώς και μία 26χρονη δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών.

Και οι επτά αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά και κατοχή περιουσίας.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία εντοπίστηκαν σε οικίες και θυρίδες της επιχειρηματικής οικογένειας, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η κατοχή πίνακα ζωγραφικής, που φέρεται να αποτελεί προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Το κύκλωμα, μάλιστα φέρεται να είχε εκτεταμένα πλοκάμια σε κύκλους παροχής προστασίας, ναρκωτικών και παράνομου τζόγου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση γυναίκας δεσμοφύλακα, που φέρεται να έλαβε υπηρεσίες ομορφιάς από την επιχειρηματία για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον βαρυποινίτη.

Το κακουργιοδικείο αποφάσισε την παραμονή του βαρυποινίτης στις κεντρικές φυλακές, ενώ οι άλλο έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την έναρξη της δίκης στις 4 Μαρτίου.