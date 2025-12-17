Το πλάνο ενεργειών και οι δράσεις που προγραμματίζονται για την ανάδειξη της Λευκωσίας ως ενός βιώσιμου, εναλλακτικού τουριστικού προορισμού, συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λευκωσίας ανάμεσα στον Υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή και τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υφυπουργείο Τουρισμού, η συνάντηση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εμβληματικών δράσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία λειτουργών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Λευκωσίας και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας.

Μέσα από τη συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες, διαφάνηκε η κοινή πεποίθηση πως μέσα από ένα σωστό σχεδιασμό, η Λευκωσία μπορεί να καταστεί ένας τουριστικός προορισμός μοναδικός για τα δεδομένα της Κύπρου, με στόχευση στην ανάδειξη της πολιτιστικής της ταυτότητας και του ιστορικού χαρακτήρας της, σημειώνεται.

«Θα επαναλάβω κάτι που έχω αναφέρει αρκετές φορές, ότι δεν είναι προς το συμφέρον του τουρισμού της χώρας μας, και της οικονομίας ευρύτερα, το γεγονός ότι η Λευκωσία, η πρωτεύουσα της χώρας μας, δεν έχει μετατραπεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρά την άνθιση του τουρισμού στην παράκτια ζώνη της χώρας μας. Θεωρώ ότι αποτελεί ευθύνη όλων μας, η τουριστική αναβάθμιση της πρωτεύουσας», είπε ο Υφυπουργός.

Είναι σημαντικό, τόνισε, ότι αυτή την χρονική περίοδο, λαμβάνουν χώρα διάφορες εξελίξεις προς την ορθή κατεύθυνση, που δύναται να αποτελέσουν την βάση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Λευκωσίας ως πόλης, αλλά κυρίως ως αστικού προορισμού. Αναφέρομαι κυρίως στην προδιαγραφόμενη αύξηση των τουριστικών κλινών.

Ουσιαστικά αναμένεται είπε, ότι, μέχρι το 2027, ο αριθμός των τουριστικών κλινών στην Λευκωσία θα διπλασιαστεί αφού αναμένεται η λειτουργία ακόμη τεσσάρων τουλάχιστον μονάδων με ισάξιο αριθμό κλινών.

Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη παράμετρος, μαζί με άλλες παραμέτρους που αφορούν την Λευκωσία αυτή καθ’ αυτή ως τουριστικό προορισμό, οι πρόσφατες βραβεύσεις της Λευκωσίας ως γαστρονομικής πρωτεύουσας (Culinary Capital 2024) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Γαστρονομικού Τουρισμού και η βράβευση ως Best Beverage Experience Destination for Culinary Travellers, αλλά και η παράλληλη θετική προοπτική, που αφορούν τον τουρισμό της χώρας ευρύτερα, όπως για παράδειγμα η κατακόρυφη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης, είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν, σε όλη αυτή την προσπάθεια, και με την ορθή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η πρωτεύουσα της χώρας δύναται να αναπτυχθεί περαιτέρω τουριστικά.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας είπε ότι η Λευκωσία μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του προϊόντος φιλοξενίας της χώρας μας, προσφέροντας διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, μπορεί να χτίσει στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: τον πολιτισμό και την ιστορία της, τη γαστρονομία και τον αρχιτεκτονικό της πλούτο αλλά και τη δυναμική ενός εξωστρεφούς ευρωπαϊκού οικονομικού, διοικητικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού κέντρου.

«Είναι μια πόλη που συνδυάζει το παλιό και το σύγχρονο και διατηρεί την αυθεντικότητα και τη συνοχή της. Για πρώτη φορά, κορυφαίος πολιτικός προϊστάμενος με αρμοδιότητα στον τουρισμό, ο κ. Υφυπουργός, επισκέπτεται το Δημαρχείο Λευκωσίας και παρακάθεται σε μια δομημένη δίωρη συνάντηση για μια εις βάθος συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πόλης στον τομέα της φιλοξενίας», είπε ο κ. Προύντζος.

Ζητήματα, πρόσθεσε, «όπως ο συνεδριακός τουρισμός και η ανάδειξη της ιστορίας και της γαστρονομίας της Λευκωσίας έχουν καθοριστεί ως προτεραιότητες, βασιζόμενοι και στη θετική προοπτική που διανοίγεται με τον διπλασιασμό και την ποιοτική αναβάθμιση των κλινών της πόλης έως το 2027».

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι σημαντικοί είναι και οι στρατηγικοί μας σχεδιασμοί συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης του Ιστορικού Κέντρου, της κατάλληλης προετοιμασίας για την μέγιστη αξιοποίηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου και της δημιουργίας Συνεδριακού Κέντρου στο ΣΟΠΑΖ.

«Η στενή συνεργασία για προώθηση των ανωτέρω θα συνεχιστεί και δόθηκαν οδηγίες για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης για την στέγαση σημείου εξυπηρέτησης τουριστών του Υφυπουργείου πλησίον των πεζοδρόμων της Λευκωσίας», κατέληξε.

Σημειώνεται πως οι επισκέψεις του Υφυπουργείου Τουρισμού στις κατά τόπους επαρχίες για συναντήσεις με τοπικές αρχές και φορείς του τομέα θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ