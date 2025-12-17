Το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου αδελφοποιήθηκε επίσημα με το Γυμνάσιο Τεγέας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πελοπόννησο από τις 10 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης και του Καθηγητικού Συλλόγου του σχολείου, η αποστολή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων επέστρεψε στην Πάφο με τις καλύτερες εντυπώσεις, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την επίσημη τελετή αδελφοποίησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στην Τεγέα του νομού Αρκαδίας.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Τεγέα και η Πάφος συνδέονται με βαθιούς ιστορικούς και μυθολογικούς δεσμούς. Σύμφωνα με την παράδοση, ο μυθικός βασιλιάς της Τεγέας, Αγαπήνορας, μετά τον Τρωικό Πόλεμο ίδρυσε την Πάφο και ανήγειρε το Ιερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, δημιουργώντας έναν διαχρονικό δεσμό μεταξύ των δύο περιοχών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι μαθητές συμμετείχαν σε κοινές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αντάλλαξαν εμπειρίες με τους μαθητές του Γυμνασίου Τεγέας και γνώρισαν από κοντά την ιστορία και τον πολιτισμό της Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, καθώς και στις Μυκήνες, την Επίδαυρο και το Ναύπλιο, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες και ουσιαστική σύνδεση της σχολικής γνώσης με την ιστορική πραγματικότητα.

Η τελετή αδελφοποίησης πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, του Αντιδημάρχου του Δήμου Τρίπολης και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Τεγεατικού Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και τοπικών θεσμών.

Κατά τις ομιλίες τους, οι διευθύνσεις των δύο σχολείων τόνισαν τη σημασία της αδελφοποίησης στην καλλιέργεια αξιών όπως η φιλία, η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, με τους μαθητές του Νικολαΐδειου Γυμνασίου Πάφου να παρουσιάζουν κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια και τους μαθητές του Γυμνασίου Τεγέας να παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς της Αρκαδίας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική ταυτότητα των δύο περιοχών.

Η αδελφοποίηση των δύο Γυμνασίων θέτει τις βάσεις για μελλοντικές κοινές εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας περαιτέρω τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Τεγέας και Πάφου.

Η συνεργασία θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη φάση της αδελφοποίησης, κατά την επίσκεψη των μαθητών του Γυμνασίου Τεγέας στην Πάφο, αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά.

Το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Γυμνάσιο Τεγέας για τη φιλοξενία, καθώς και προς όλους τους θεσμικούς και τοπικούς φορείς που στήριξαν την πρωτοβουλία, με την ευχή η συνεργασία αυτή να έχει μακρά και δημιουργική συνέχεια.