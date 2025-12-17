Παραδέχθηκαν ενοχή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας για το μεγαλύτερο μέρος του κατηγορητηρίου 48χρονος και 42χρονη σε υπόθεση κακοποίησης τεσσάρων παιδιών στην επαρχία Λάρνακας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Ο 48χρονος, ο οποίος είναι πατριός για κάποια από τα παιδιά και η 42χρονη μητέρα αντιμετωπίζουν πάνω από 60 κατηγορίες, κάποιες εκ των οποίων επισύρουν μέχρι και διά βίου φυλάκιση.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για σκοπούς προστασίας των παιδιών.

Οι δυο παραδέχθηκαν ενοχή μεταξύ άλλων, σε κατηγορίες εκμετάλλευσης στην εργασία, πρόκλησης ψυχικής βλάβης και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Επιπρόσθετα, ο 48χρονος παραδέχθηκε ενοχή και στην κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης κοριτσιού, του οποίου είναι ο πατριός.

Σημειώνεται πως κάποιες από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο αφορούν στο 2009 και φτάνουν μέχρι το 2025.

Επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί η 30η Ιανουαρίου 2026 για γεγονότα και αγορεύσεις για μετριασμό της ποινής. Ακολούθως οι δύο κατηγορούμενοι θα ακούσουν την ποινή τους.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο είχαν συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο από το ειδικό κλιμάκιο για τη βία στην οικογένεια του ΤΑΕ Λάρνακας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας εκμυστηρεύτηκε στο σχολείο του όσα φριχτά βίωνε με τα αδέλφια του τα τελευταία χρόνια.

Όπως διαπιστώθηκε η οικογένεια διέμενε, κάτω από άθλιες συνθήκες, σε παράγκες, ανάμεσα στα κτηνοτροφικά υποστατικά, που έγιναν παρανάλωμα του πυρός λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Πηγές: ΚΥΠΕ