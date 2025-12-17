Σε παρέμβαση του στο Μεσημέρι και Κάτι, ο Αντιδήμαρχος της Λευκωσίας, ξεκαθάρισε αναφορικά με το ζήτημα του τι μέλλει γενέσθαι με το κτήριο της Φανερωμένης στην Παλιά Λευκωσία και τις Πανεπιστημιακές Σχολές.

Σε σχετική ερώτηση ο κύριος Φάκκας ,είπε ότι κατόπιν απόφασης του Πανεπιστημίου Κύπρου τελικά δε θα πάει η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου, και θα μεταφερθεί το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπου με αυτόν τον τρόπο δε θα χρειαστούν επιπλέον μετατροπές υφιστάμενο κτήριο.

Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι θα μεταφερθεί ίσος αριθμός φοιτητών στην εντός τειχών πόλη, ενισχύοντας την αναζωογόνηση στο ιστορικό κέντρο, σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση των νέων φοιτητικών εστιών.

Ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, κατέληξε ότι αυτή η απόφαση του Πανεπιστημίου θα δώσει τέλος στη σχετική συζήτηση και ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς και μέρη θα συμφωνήσουν με την εναλλακτική λύση.

Χρονικά αναμένεται ότι ή ολοκλήρωση των εργασιών και της μεταφοράς στο κτήριο της Φανερωμένης θα πάρει περίπου δύο χρόνια.