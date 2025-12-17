Ολοκληρώθηκε εντός του 2025 η καταβολή αποζημιώσεων ύψους €10,2 εκατομμυρίων σε αγρότες και ομάδες παραγωγών, για τις σοβαρές επιπτώσεις της έντονης ξηρασίας, ανακοίνωσε το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναφέροντας ότι κατά το 2025 εγκρίθηκαν συνολικά 2.516 αιτήσεις για αποζημιώσεις.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι οι πληρωμές αφορούν εγκεκριμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν εντός του 2025 και παρέχουν ουσιαστική οικονομική ανακούφιση σε παραγωγούς που επλήγησαν από τις ακραίες συνθήκες ανομβρίας που καταγράφηκαν το προηγούμενο έτος.

Προσθέτει ότι οι αποζημιώσεις αυτές αποτελούν μέρος του ευρύτερου Σχεδίου Στήριξης, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο, έπειτα από διαβουλεύσεις με τον αγροτικό κόσμο.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, η στήριξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 23 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο αφορά την παροχή κατ’ αποκοπήν οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες παραγωγούς και καλύπτει διάφορους κλάδους, όπως σιτηρά, εσπεριδοειδή, ελιές, λαχανικά, πατάτες, αμπελώνες, αβοκάντο, μελισσοκομία και οργανώσεις παραγωγών.

Το Τμήμα αναφέρει, επίσης, ότι η επιλογή των δικαιούχων βασίστηκε σε επίσημες εκτιμήσεις, στοιχεία από τα επαρχιακά γραφεία και μητρώα και προσθέτει πως η στήριξη απευθυνόταν τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε μη επαγγελματίες αγρότες, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Κατανομή στήριξης

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι μεγαλύτερες συμμετοχές καταγράφηκαν από τους επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι αποτελούσαν και την πλειονότητα των αιτούντων.

Σημειώνει ότι, για περίπου 50% των επιλέξιμων εκτάσεων φυλλοβόλων, καρυδιών και αμυγδαλιών, δεν υποβλήθηκαν οιεσδήποτε αιτήσεις.

Αναφέρει ότι το 2024, έτος για το οποίο καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις, αποτέλεσε μια από τις δυσκολότερες χρονιές στην ιστορία της κυπριακής γεωργίας και προσθέτει ότι η Κύπρος βίωσε μια από τις ξηρότερες περιόδους των τελευταίων ετών, με χαμηλές βροχοπτώσεις και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, που προκάλεσαν και μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Προσθέτει ότι οι επιπτώσεις καταγράφηκαν κυρίως σε καλλιέργειες όπως σιτηρά, ελιές, φρούτα, λαχανικά και αμπελώνες, με μειώσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στην ποιότητα των προϊόντων.

Επιπλέον, το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι η μείωση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κατέδειξαν την πίεση που δέχθηκε ο αγροτικός τομέας, με άμεσες επιπτώσεις στο εισόδημα των παραγωγών, ενισχύοντας την ανάγκη για έγκαιρη και στοχευμένη κρατική παρέμβαση, με στόχο τη στήριξη των παραγωγών και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Ανταπόκριση της πολιτείας και μέτρα αντιμετώπισης

Στην ανακοίνωση, το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι οι αρμόδιες αρχές αναγνώρισαν την κατάσταση ως φυσική καταστροφή και με τις αποφάσεις 1540/2024 και 1383/2024 του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η καταβολή αποζημιώσεων προς τους πληγέντες αγρότες και η εφαρμογή σειράς μέτρων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τόσο για σκοπούς άρδευσης όσο και ύδρευσης.

«Στο πλαίσιο αυτό, και με στόχο τη στήριξη του αγροτικού τομέα το Τμήμα Γεωργίας εξέτασε όλους τους κλάδους παραγωγής για την ικανοποίηση της ελάχιστης απώλειας παραγωγής κατά 30% και άνω (αξιολογήθηκε τόσο η περίπτωση για απώλεια παραγωγής όσο και η πιθανότητα απώλειας παραγωγικού δυναμικού), η οποία οφειλόταν στην ανομβρία», προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι δόθηκε η δυνατότητα, μέσω διαβούλευσης με τον αγροτικό κόσμο, υποβολής στοιχείων προς εξέταση πριν τη διαμόρφωση της τελικής απόφασης.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκτακτη ενίσχυση ύψους €3,5 εκατομμυρίων από το γεωργικό αποθεματικό, η οποία καταβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, με στόχο τη στήριξη του αγροτικού τομέα και περιορισμό των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, η ενεργοποίηση τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης αποτέλεσε αποτέλεσμα της συστηματικής και τεκμηριωμένης ανάδειξης του ζητήματος της ανομβρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και του συντονισμού και της ανταλλαγής θέσεων με άλλα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προκλήσεις, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας για στήριξη του αγροτικού τομέα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Τμήμα προσθέτει ότι η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας, που ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2023 και εξελίσσεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Αναφέρει ότι παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αγροτικές οργανώσεις και τον αγροτικό κόσμο και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των ζημιών που καταγράφονται και αξιολογεί τα δεδομένα, με στόχο την ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων στήριξης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής και τη στήριξη των παραγωγών που πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ