Την έναρξη κινητοποιήσεων με τρακτέρ και τη συμμετοχή των μελών της στη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία, ανακοίνωσε η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών.

Σε ανακοίνωση, η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών αναφέρει ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς και οι προκαταρκτικές συζητήσεις για το νέο πλαίσιο της ΚΑΠ, δείχνουν αναθεώρηση της φιλοσοφίας των άμεσων ενισχύσεων, με σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων προς τους γεωργούς.

«Πρόκειται για εξέλιξη που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, χωρίς ουσιαστική πολιτική παρέμβαση, θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες για την επιβίωση των αγροτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Κύπρος, όπου οι συνθήκες παραγωγής είναι ήδη οριακές», προσθέτει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι «οι Κύπριοι γεωργοί βρίσκονται αντιμέτωποι με διαχρονικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Επίσης η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών αναφέρει ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τη μίσθωση κρατικών και δασικών τεμαχίων και την υπενοικίαση τουρκοκυπριακών γεωργικών τεμαχίων σε επαγγελματίες γεωργούς έχει οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής των επιδοτήσεων των γεωργών από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, οι οποίες αποτελούν τα δεδουλευμένα του προηγούμενου έτους.

«Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει σοβαρά την οικονομική επιβίωση τους και περιορίζει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων στήριξης», προσθέτει.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών καλεί όλους τους γεωργούς να συμμετάσχουν μαζικά, οργανωμένα και υπεύθυνα στους παρακάτω χώρους συγκέντρωσης, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα ότι o αγροτικός κόσμος απαιτεί λύσεις τώρα.

Προσθέτει ότι οι κινητοποιήσεις έχουν αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα και την προστασία των παραγωγών.

Σύμφωνα με την Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών, χώροι συγκέντρωσης τρακτέρ στην Επαρχία Λάρνακας είναι το Γήπεδο Μενόγειας, η αερογέφυρα πλησίον της Αίθουσας Δεξιώσεων «Πανόριο», Δρομολαξία, η αερογέφυρα Παναγίας των Αμπελιών, Αραδίππου και ο χώρος έναντι της Αίθουσας Δεξιώσεων «Σταύμανι», Αθηένου.

Χώρος συγκέντρωσης τρακτέρ στην Επαρχία Αμμοχώστου είναι η αερογέφυρα Λιοπετριού και ο χώρος συγκέντρωσης τρακτέρ στην Επαρχία Λευκωσίας είναι η Κοκκινοτριμιθιά, πλησίον Παπαφιλίππου.

