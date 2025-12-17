Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε την Τρίτη τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την, όπως τη χαρακτήρισε, παρεμβατική γλώσσα αναφορικά με την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν. H Τεχεράνη ενοχλήθηκε ουσιαστικά από την κοινή δήλωση Κύπρου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή και την αναφορά σε 3 νησιά.



Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο του Ιράν, ο Μοχάμαντ Αλιμπέκ, υφυπουργός Εξωτερικών και γενικός διευθυντής για τον Περσικό Κόλπο στο ιρανικό ΥΠΕΞ, συναντήθηκε με τον Κύπριο πρέσβη και του επέδωσε επίσημα την έντονη διαμαρτυρία της Τεχεράνης, παραδίδοντάς του και σχετική γραπτή ρηματική διακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλιμπέκ τόνισε ότι τα τρία νησιά Αμπού Μούσα, Μεγάλη Τουνμπ και Μικρή Τουνμπ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ιρανικής επικράτειας, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική, αδιαμφισβήτητη και ουσιαστική κυριαρχία του Ιράν επί των νησιών αυτών δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταδικάζει απερίφραστα κάθε εδαφική διεκδίκηση που στρέφεται κατά της κυριαρχίας της, χαρακτηρίζοντάς την παραβίαση της θεμελιώδους αρχής του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα «Αναφερόμενος στη πάγια θέση του Ιράν περί μη παρέμβασης σε κυριαρχικά και εδαφικά ζητήματα άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, ο Αλιμπέκ κάλεσε την κυπριακή κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες για αυτό που χαρακτήρισε ''σοβαρό λάθος'' και να αποφύγει την επανάληψη παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον.