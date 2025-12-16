Λόγω ελαφράς χιονόπτωσης που σημειώθηκε στην περιοχή του Τροόδους και λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας που επικρατεί στην περιοχή, στους πιο κάτω δρόμους παρουσιάζεται παγετός με αποτέλεσμα να καθίστανται ολισθηροί και επικίνδυνοι.

Καρβουνά – Τροόδους

Πλατρών – Τροόδους

Προδρόμου – Τροόδους

Η κίνηση στους πιο πάνω δρόμους επιτρέπεται μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

