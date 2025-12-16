Οι πρώτες νιφάδες χιονιού επιτέλους έπεσαν στο Τρόοδος.

Αυτή τη στιγμή παρατηρούνται λίγα τοπικά φαινόμενα βροχής/χιονιού λόγω Sea Effect Rain/Snow σε βόρεια τμήματα του νησιού με νότια επέκταση προς την περιοχή Τροόδους.

Από την αποψινή χιονόπτωση αναμένεται ένα ελαφρύ πασπάλισμα χιονιού στην περιοχή Τροόδους ενώ νιφάδες μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι περίπου τα 1400 μέτρα.

Δείτε βίντεο από kitasweather και συγκεκριμένα από την τοποθεσία Jubilee Hotel στο Τρόοδος:

