Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί μέλη του Κλαδικού Συμβουλίου Εκπαιδευτικών της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα την Πέμπτη, από τις 7:30πμ μέχρι τις 9πμ.

Σε ανακοίνωση της Συντεχνίας αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται «ως συνέχεια της έντονης ανησυχίας μας για το προωθούμενο νομοσχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, το οποίο, παρά τις όποιες τροποποιήσεις, εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές ασάφειες, θεσμικά κενά, έλλειψη διαφάνειας και αντικειμενικότητας».

Η συντεχνία σημειώνει ότι η Ισότητα επέδειξε υπευθυνότητα, προχωρώντας σε προσωρινή αναστολή απεργιακών μέτρων και δηλώνοντας ετοιμότητα για ουσιαστική διαβούλευση. «Ωστόσο, η απουσία πραγματικού και θεσμικού διαλόγου, καθώς και η επιμονή στην προώθηση ενός ημιτελούς πλαισίου, καθιστούν αναγκαία την κλιμάκωση των πιέσεων», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση εργασίας αποτελεί σαφές μήνυμα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αποδέχονται αξιολόγηση χωρίς ξεκάθαρους και προδιαγεγραμμένους δείκτες αξιολόγησης, θεσμικές στρεβλώσεις και άνιση μεταχείριση, πλαίσιο που καλλιεργεί φόβο, ανταγωνισμό και ανασφάλεια αντί επαγγελματικής ανάπτυξης, απουσία ασφαλιστικών δικλείδων για τους εκπαιδευτικούς, αυξημένη γραφειοκρατία χωρίς παιδαγωγικό όφελος, αδιαφάνεια σε προαγωγές, αποσπάσεις και νέες υψηλόβαθμες θέσεις, οικονομικές επιβαρύνσεις χωρίς τεκμηρίωση και ενημέρωση των πολιτών.

«Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση πρέπει να υπηρετεί τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου και όχι την τιμωρία του εκπαιδευτικού. Πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία και στον σεβασμό του παιδαγωγικού ρόλου», σημειώνει η συντεχνία και προσθέτει ότι «ο αγώνας συνεχίζεται και θα ασκούνται πιέσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις στο προτεινόμενο σχέδιο για να καταστεί δίκαιο, αξιοκρατικό και λειτουργικό».

Η συντεχνία καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στη στάση εργασίας και «να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα υπεράσπισης της αξιοπρέπειας και της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης».



Πηγή: ΚΥΠΕ