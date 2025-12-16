Ζητήματα που αφορούν την κατάσταση ασφάλειας στην Κύπρο και στο Ισραήλ, αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών καθώς ο Κύπριος ΥΠΑΜ, Βασίλης Πάλμας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισραήλ στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της οποίας συνάντησε τον Ισραηλινό ομόλογό του Israel Katz.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΑΜ, οι δύο Υπουργοί εξέτασαν επίσης θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο κ. Πάλμας επεσήμανε ότι η κυπριακή Κυβέρνηση στο πλαίσιο της επικείμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας και στην προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας και της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα επιδιωχθεί εμβάθυνση της συνεργασίας με το Ισραήλ, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, και προωθώντας ταυτόχρονα την περιφερειακή ειρήνη, τη σταθερότητα και τον σεβασμό των διεθνών κανόνων και τους διεθνούς δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ισραήλ ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στο Civil-Military Coordination Center (CMCC), το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος συντονισμού μεταξύ στρατιωτικών, ανθρωπιστικών, διεθνών και άλλων φορέων, υποστηρίζοντας την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Γάζας και συναντήθηκε με τον Διοικητή του, Υποστράτηγο Patrick D. Frank.





