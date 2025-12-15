Εκπρόσωποι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κυπριακή Δημοκρατία συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Πάφο για να συζητήσουν σχέδια επέκτασης της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», όπως ανακοίνωσε η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο μέσω ανάρτησης στο X.

Στη συνάντηση συμμετείχαν πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς (stakeholders) από τις δύο χώρες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων της βάσης για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείριση κρίσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η επέκταση της βάσης εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου, που έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης, δημιουργία νέων υποδομών και βελτιώσεις που θα επιτρέψουν τη φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού αεροσκαφών, πάντα με έμφαση σε ανθρωπιστικές αποστολές

.Οι κυπριακές αρχές έχουν επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι η βάση θα παραμείνει υπό πλήρη κυπριακό έλεγχο και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, κοντά σε εστίες κρίσεων στη Μέση Ανατολή, την καθιστά ιδανικό κόμβο για επιχειρήσεις εκκένωσης πολιτών και μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας συνοδεύεται από φωτογραφίες από τις συναντήσεις, όπου διακρίνονται Αμερικανοί και Κύπριοι αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες, γύρω από τραπέζι διαβουλεύσεων. Η συνεργασία χαρακτηρίζεται ως «το καλύτερο παράδειγμα Security Cooperation», με τις δύο χώρες να εργάζονται από κοινού για κοινους στόχους στην περιοχή

.Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στενότερη προσέγγιση Λευκωσίας-Ουάσινγκτον στον αμυντικό τομέα, μετά και την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο και την υπογραφή σχετικών συμφωνιών τα προηγούμενα χρόνια.





Multiple stakeholders from 🇺🇸 & 🇨🇾 met in Paphos over the past week to discuss Air Base extension plans. Security Cooperation at its best! 🇺🇸 & 🇨🇾 working together to enhance capacity for humanitarian assistance & crisis response in the Eastern Mediterranean. #StrongerTogether pic.twitter.com/XS1H8uKMwv — U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) December 15, 2025







