Αυξημένη ποινή φυλάκισης επέβαλε το Εφετείο σε κατηγορούμενο για υπόθεση εισαγωγής μεγάλης ποσότητας κάνναβης, κάνοντας δεκτή έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για έκδηλα ανεπαρκή ποινή. Συγκεκριμένα, η συντρέχουσα ποινή αυξήθηκε από εννέα σε δώδεκα χρόνια φυλάκισης, για αδικήματα που αφορούν την εισαγωγή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια 8 κιλών και 154,9 γραμμαρίων κάνναβης.



Η αυτούσια ανακοίνωση από τη Νομική Υπηρεσία



«Σε δώδεκα από εννιά χρόνια αυξήθηκε σήμερα από το Εφετείο η συντρέχουσα ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί από το Κακουργιοδικείο Πάφου σε κατηγορούμενο για υπόθεση εισαγωγής, κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα 8 κιλών και 154,9 γραμμαρίων κάνναβης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από έφεση που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας καταχώρισε για έκδηλα ανεπαρκή επιβληθείσα ποινή. Θέση του Γενικού Εισαγγελέα ήταν, μεταξύ άλλων, ότι το Κακουργιοδικείο δεν έλαβε υπ’ όψιν του την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων και αποτρεπτικών ποινών σε τέτοιας φύσεως αδικήματα.

Τα ναρκωτικά είχαν εντοπιστεί από τις αρχές της Δημοκρατίας σε κιβώτιο που έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αστυνομία διενήργησε ελεγχόμενη παράδοση του κιβωτίου και στο πρόσωπο το οποίο υπέγραψε ως παραλήπτης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για το αδίκημα της πλαστογραφίας, αφού διαφάνηκε ότι, παρότι ανυποψίαστος, ενήργησε κατά παρότρυνση του «εισαγωγέα» υπογράφοντας για λογαριασμό του. Ωστόσο στον «εισαγωγέα», πρόσωπο το οποίο κρίθηκε ότι ενεχόταν στην όλη επιχείρηση εισαγωγής στη Δημοκρατία των ναρκωτικών με σκοπό, αφού τα παραλάμβανε, τη διοχέτευσή τους στην εγχώρια αγορά εξασφαλίζοντας ανάλογα οφέλη, το Κακουργιοδικείο επέβαλε εννέα χρόνια συντρέχουσας ποινής φυλάκισης σε τρία αδικήματα.

Εκδικάζοντας την έφεση που ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε για την υπόθεση, το Εφετείο έκρινε ότι το Κακουργιοδικείο δεν προσμέτρησε επαρκώς την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών σε αδικήματα ναρκωτικών και ότι εσφαλμένα δεν δόθηκε η οποιαδήποτε βαρύτητα στα γεγονότα διάπραξης του αδικήματος. «Στην παρούσα υπόθεση διαπιστώνουμε ότι, ορθά το πρωτόδικο Δικαστήριο διαχειρίστηκε τις προσωπικές συνθήκες του εφεσίβλητου, για σκοπούς εξατομίκευσης της ποινής, αποδίδοντας τους τη σημασία που επιτάσσει η νομολογία. Ουσιωδώς διαπιστώνουμε, ‘όμως, ότι εσφαλμένα δεν δόθηκε η οποιαδήποτε βαρύτητα στα γεγονότα διάπραξης του αδικήματος, τα οποία ήταν ιδιαιτέρως επιβαρυντικά για τον εφεσίβλητο, εφόσον στο σχέδιό του για την εισαγωγή και εμπορία μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, ενέπλεξε τρίτα, ανυποψίαστα άτομα, και ένα εξ αυτών προέβη σε διάπραξη του αδικήματος της πλαστογραφίας, προς εξυπηρέτηση της διάπραξης των πιο πάνω αδικημάτων από τον εφεσίβλητο», αναφέρει χαρακτηριστικά το Εφετείο στην απόφασή του.

Αποτέλεσμα ήταν το Εφετείο να κρίνει ότι οι συντρέχουσες ποινές φυλάκισης εννέα ετών θα πρέπει να αντικατασταθούν από συντρέχουσες ποινές φυλάκισης 12 ετών».



