Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, περίπου στις 10:41 π.μ., στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, κοντά στην Ψαροκαϊκα, στο οποίο εμπλέκεται ιδιωτικό όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας.



Ηλικιωμένος οδηγός στη Λεμεσό έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου του και συγκρούστηκε σε προστατευτικούς στύλους, σύμφωνα με ανάρτηση από τη σελίδα RoadReportCY

Όπως αναφέρει η ίδια ανάρτηση «σύμφωνα με πληροφορίες και εικόνες που έλαβε το RoadReportCY, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος ενώ διέσχιζε τον κυκλικό κόμβο. Το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με τους μεταλλικούς προστατευτικούς στύλους που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του πεζοδρομίου για την προστασία των πεζών».

Εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος δείχνουν το όχημα να έχει σταματήσει εν μέρει στο πεζοδρόμιο μετά τη σύγκρουση με τους μεταλλικούς στύλους, με θραύσματα να είναι ορατά στο πεζοδρόμιο, κατά την ίδια ανάρτηση από το RoadReportCY.



