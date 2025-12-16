Σε μια εφ όλης της ύλης παρέμβαση του στο Μεσημέρι και Κάτι προέβη ο νέος Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούτας σχετικά με τα νέα του καθήκοντα και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας και τα «καυτά» ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.

Κατώτατος Μισθός

Ο κύριος Μουσίουτας θέλησε να ξεκινήσει με το ζήτημα του κατώτατου μισθού, το οποίο ανοίγει ξανά, καθώς μέσα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αναμένεται να αποφασιστεί μέσω Υπουργικού Διατάγματος και κατόπιν εισήγησης προς του Υπουργικό Συμβούλιο με ισχύ για 2 χρόνια.

Σε ερώτηση για το ύψος του κατώτατου μισθού, δε θέλησε να απαντήσει αφού πρόκειται για μια εν εξελίξει διαδικασία, και αφού ακουστούν όλες οι απόψεις πριν παρθεί η όποια τελική απόφαση.

Σχετικά με το χρονικό ορόσημο της απόφασης για τον νέο κατώτατο μισθό, αυτό πρόκειται να είναι μέσα στο τέλος του χρόνου σημείωσε.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι το μόνο δεδομένο είναι ότι θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου.

Συλλογικές συμβάσεις

Άλλη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων αφού μέσα από ενωσιακές υποχρεώσεις πρέπει το 80% των εργαζομένων να εντάσσονται σε πλαίσια συλλογικών συμβάσεων. Το ζήτημα θα πάρει σειρά μετά τον καθορισμό του κατώτατου μισθού επειδή πρέπει να κλείσει πριν το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ο κ. Μουσιούτας ξεκαθάρισε ότι ειδικά το θέμα των συλλογικών συμβάσεων είναι άρρηκτα εξαρτημένο και με άλλα ζητήματα, όπως αυτό του κατώτατου, συνεπώς και αυτό θα αντιμετωπιστεί με μια ολιστική προσέγγιση.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Σε σχόλιο του για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ο Μαρίνος Μουσιούτας για το αν πρόκειται να ανοίξει εντός του 2026 απάντησε ξεκάθαρα, ναι.

Με πρόθεση να ολοκληρωθεί εντός του έτους, αναγνωρίζοντας ότι ακόμα είναι πρώιμο να ειπωθεί για την χρονική κατάληξη της μεταρρύθμισης.

Όσο αφορά το πλαίσιο σημείωσε ότι θα αγγίξει και το ζήτημα της κατώτατης σύνταξης και το θέμα του πέναλτι στο 12% κατά την πρόωρη αφυπηρέτηση καθώς και τις στρεβλώσεις και ανισότητες που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Υπουργός εξέφρασε την φιλοδοξία του για την μεταρρύθμιση ότι αυτή θα είναι μακρόπνοη με σκοπό να αντέξει μέχρι και 40 χρόνια.

Συγκεκριμένα για το 12% πέναλτι απέκρουσε τον όρο τιμωρητικό για αυτούς που αποχωρούν πρόωρα.

Τόνισε ότι δεν θα καταργηθεί, αλλά θα αναπροσαρμοστεί για να γίνει πιο δίκαιο και ισοβαρές.

Κοινωνικές Ανισότητες

Ο Υπουργός Εργασίας αναγνώρισε το γεγονός της ύπαρξης των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν σήμερα και ιδίως όσον αφορά την απόκτηση πρώτης στέγης ως «πολυτέλεια», παρά τις συνθήκες πλήρους απασχόλησης με την ανεργία να βρίσκεται στο 4.8%

Στόχος είναι η καθήλωση των τιμών στον στεγαστικό τομέα, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έτσι ούτως ώστε να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών κατέληξε.

Πιο κάτω η παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας: