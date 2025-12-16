Η Πολιτική Άμυνα πραγματοποίησε την Άσκηση «ΑΡΤΕΜΙΣ 2025», με σενάριο ανταπόκρισης σε σεισμό μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην άσκηση συμμετείχαν η Πολιτική Άμυνα, η ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, δοκιμάζοντας στην πράξη τον συντονισμό, την ταχύτητα αντίδρασης και τη συνεργασία σε συνθήκες κρίσης. Στόχος ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία, ώστε την κρίσιμη στιγμή να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των πολιτών της Κύπρου.



Η άσκηση πάντως ξεχωρίζει για την δραματοποίηση της έκτακτης κατάστασης κινδύνου και θυμίζει παραδοσιακό κυπριακό σκετσάκι με πρωταγωνίστρια μια ηλικιωμένη γυναίκα που ψάχνει τον υιο της Οδυσσέα.



