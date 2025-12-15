Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης παρουσιάζει το ελληνοκυπριακό κοιμητήριο στην κατεχόμενη Λάπηθο, το οποίο έχει καταστραφεί, με τους χώρους ταφής να έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές, σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο.

Η «Κίμπρις Ποστασί» αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι ο χώρος είναι παραμελημένος και εκεί υπάρχουν ερείπια. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται, μεγάλος αριθμός τάφων έχει κατασταφεί και οι ταφόπλακες είναι σπασμένες. Σημειώνεται ότι το ρεπορτάζ της τουρκοκυπριακής ιστοσελίδας συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται τα κατεστραμμένα μνήματα.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για αντιδράσεις ατόμων που βρέθηκαν στο σημείο και αντίκρισαν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ